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بالفيديو - شبح مخيف يهاجم جسد شاب أثناء نومه! أرسل الخبر



ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يغط في نوم عميق على سريره قبل أن يظهر خيال أسود ويقترب من الشاب ويسكن جسده.

وبعد أن سكن الشبح جسده، انتفض الشاب بعنف ونهض فزعاً من مكانه دون أن يعرف ما حدث له. ولم يُعرف مكان تصوير الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبركثيرون من متابعي الفيديو عن خوفهم الشديد مما شاهدوه حيث ورد في أحد التعليقات "هذا مخيف جداً، لن أتمكن من النوم ثانية بعد مشاهدتي هذا الفيديو".



في مشهد مثير للرعب، رصدت كاميرا مراقبة مثبتة في إحدى غرف النوم لحظة مهاجمة شبح على شكل خيال أسود لجسد شاب أثناء نومه، وفق ما ورد في صحيفة "الدايلي ستار البريطانية.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يغط في نوم عميق على سريره قبل أن يظهر خيال أسود ويقترب من الشاب ويسكن جسده.وبعد أن سكن الشبح جسده، انتفض الشاب بعنف ونهض فزعاً من مكانه دون أن يعرف ما حدث له. ولم يُعرف مكان تصوير الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.وعبركثيرون من متابعي الفيديو عن خوفهم الشديد مما شاهدوه حيث ورد في أحد التعليقات "هذا مخيف جداً، لن أتمكن من النوم ثانية بعد مشاهدتي هذا الفيديو". وكالات Saida Online