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بالفيديو - نجم لبناني يطلب يد مذيعة للزواج على الهواء.. شاهدوا ردّة فعلها الهستيرية أرسل الخبر



وظهر في مقطع الفيديو العفوي طريقة تحدث يوري مع الإعلامية المغربية شهرزاد، مذيعة محطة "شدى إف إم"، حيث تغزل بها ومن ثم بطلب يدها على الهواء.

وبدأ الحديث بعد سؤال المذيعة عن المرأة التي انهزم وضعف امامها مرقدي، ليباغتها بالاستفسار عن وضعها الاجتماعي، فطلبت منه الإجابة عن السؤال خارج الاستوديو، ولكنه أصرّ، وما أن أخبرته بأنها غير مرتبطة، طلب منها الزواج، فكانت ردة فعلها طريفة حيث سيطر عليها الخجل الشديد مع ضحك متواصل وارتباك.



فاجأ الفنان اللبناني يوري مرقدي مذيعة بطلب يدها للزواج مباشرة على الهواء خلال مقابلة إذاعية معه.وظهر في مقطع الفيديو العفوي طريقة تحدث يوري مع الإعلامية المغربية شهرزاد، مذيعة محطة "شدى إف إم"، حيث تغزل بها ومن ثم بطلب يدها على الهواء.وبدأ الحديث بعد سؤال المذيعة عن المرأة التي انهزم وضعف امامها مرقدي، ليباغتها بالاستفسار عن وضعها الاجتماعي، فطلبت منه الإجابة عن السؤال خارج الاستوديو، ولكنه أصرّ، وما أن أخبرته بأنها غير مرتبطة، طلب منها الزواج، فكانت ردة فعلها طريفة حيث سيطر عليها الخجل الشديد مع ضحك متواصل وارتباك. Saida Online