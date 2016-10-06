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"داعش" يعدم 14 مدنياً إغراقاً بالمياه ويصوّر العملية! أرسل الخبر



وقال المصدر، وفقاً لموقع "السومرية نيوز" إن "عناصر تنظيم داعش قاموا بإعدام 14 مدنياً عبر وضعهم داخل أقفاص حديدية وإغراقهم في حوض مياه في منطقة الفيصلية وسط مدينة الموصل، بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبشمركة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم قام بتصوير عملية الإعدام بعد صدور الحكم عليهم مما تسمى المحكمة الشرعية في ولاية نينوى ". ذكر مصدر في محافظة نينوى، أن "تنظيم داعش أعدم 14 مدنياً إغراقاً في المياه وسط مدينة الموصل".وقال المصدر، وفقاً لموقع "السومرية نيوز" إن "عناصر تنظيم داعش قاموا بإعدام 14 مدنياً عبر وضعهم داخل أقفاص حديدية وإغراقهم في حوض مياه في منطقة الفيصلية وسط مدينة الموصل، بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبشمركة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم قام بتصوير عملية الإعدام بعد صدور الحكم عليهم مما تسمى المحكمة الشرعية في ولاية نينوى ". وكالات