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صورة لخادمة تفطر القلوب وتنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي! أرسل الخبر



وقد نشر الرجل الذي يُدعى مايكل فاني الصورة على فيسبوك، فنالت تعاطف مستخدمي هذا الموقع الذين أعادوا نشرها أكثر من 60 ألف مرّة، كما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق.

وعلّق مايكل على الصورة كاتباً "معاملة الخادمة هو انعكاس للإنسانية لدى هذه الأسرة، تخيلوا أنفسكم مكانها، من دون هاتف، من دون طعام! فقط تراقبون من حولكم". وأضاف مايكل "يجب علينا أن نحترم الخادمات اللواتي تعملن في منازلنا كما يجب أنّ نتقاسم كل ما نملك مع من حولنا." التقط أحد الأشخاص صورة من داخل مطعم في العاصمة الاندونيسية جاكارتا تُظهر أسرة تتلذّذ بوجبة الطعام في حين أنّ العاملة في الخدمة المنزلية لديهم تجلس على طاولةٍ بمفردها ومن دون طعلم أمامها.وقد نشر الرجل الذي يُدعى مايكل فاني الصورة على فيسبوك، فنالت تعاطف مستخدمي هذا الموقع الذين أعادوا نشرها أكثر من 60 ألف مرّة، كما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق.وعلّق مايكل على الصورة كاتباً "معاملة الخادمة هو انعكاس للإنسانية لدى هذه الأسرة، تخيلوا أنفسكم مكانها، من دون هاتف، من دون طعام! فقط تراقبون من حولكم". وأضاف مايكل "يجب علينا أن نحترم الخادمات اللواتي تعملن في منازلنا كما يجب أنّ نتقاسم كل ما نملك مع من حولنا." وكالات Saida Online