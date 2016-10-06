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متى يجب أن يتوقف مريض القلب عن ممارسة الرياضة ؟ أرسل الخبر





أهمية الرياضة لمرضى القلب : وعن أهمية الرياضة بالنسبة لمرضى القلب فإن الامر قد أصبح واضحآ ومعروفآ لدى الكثيرين ، فعلى الرغم من خوف الكثير من مرضى القلب من ممارسة التمارين الرياضية إعتقاد منهم انها قد تشكل خطرآ على صحة قلبهم إلا أن هذا الامر غير صحيح تمامآ ، فالرياضة أساسية وهامة جدآ بالنسبة لمرضى القلب ، فهي تعد أهم عوامل الشفاء من الكثير من الأمراض القلبية ، كما تضمن الرياضة لمرضى القلب حمايتهم من المضاعفات التي من الممكن أن يتعرضوا لها ، وتحافظ الرياضة على صحة عضلة القلب وتقويها ، وتزيد من عمر القلب وصحته أيضآ .



لذلك فدائمآ ما ينصح الأطباء مرضى القلب بأهمية أن يمارسوا التمارين الرياضية بإنتظام للحفاظ على القلب ، لكن من المهم ممارسة الرياضة دون إفراط ، حتى لا تنقلب فائدة الرياضة إلى ضرر ، فالرياضة الزائدة لمرضى القلب تنهك عضلة القلب وتؤثر عليها بالسلب ولا تنشطها كما يجب .







لذلك فمن المهم أن نعرف متى يتوقف مرضى القلب عن ممارسة التمارين الرياضية ؟ ومتى تعد الرياضة خطرآ حقيقيآ على صحة القلب المريض وتعرضه للمضاعفات ؟



متى يتوقف مريض القلب عن ممارسة التمارين الرياضية ؟

المشكلة الأساسية هنا هو أن بعض مرضى القلب يمارسون التمارين الرياضية بشكل خاطيء ، فيزيدون التمارين الرياضية فتتعرض عضلة القلب للإجهاد والإنهاك ، وهو ما يشكل خطرآ على صحة المريض ، فمن المهم في البداية أن يمارس المريض تمارين رياضية بسيطة بإستشارة طبيبه المتخصص ، كما يجب ألا يزيد المريض المدة المخصصة لذلك ، وبعد التأكد من أن الرياضة التي يمارسها المريض مناسبة لحالته تمامآ ، من الضروري أن نعرف ما هي الأعراض والعلامات التي تستلزم أن يتوقف المريض بعدها عم ممارسة الرياضة حتى يقوم بمراجعة طبيبه .



1 – تتبع سرعة ضربات قلبك : من الطبيعي أن تزيد سرعة ضربات القلب مع ممارسة التمارين الرياضية ، لكن الزيادة غير الطبيعية في نبضات القلب هي إشارة إلى ضرورة أن يتوقف المريض عن ممارسة الرياضة على الفور لأن القلب بدأ يصاب بالتعب ، فبين كل فترة وأخرى أثناء التمرين يجب أن يتوقف المريض ليقوم بقياس نبضه ، وقياس النبض يتم بأن يعد المريض معدل نبض القلب خلال خمس عشرة ثانية ، ثم يضرب هذا الرقم في أربعة فنحصل على إجمالي سرعة نبض قلبك في الدقيقة ، إن كانت ضربات القلب زائدة عن الحد يجب أن يتوقف المريض على الفور ويحاول الاسترخاء حتى يتصل بطبيبه ليخبره ما حدث .



2 – ضربات القلب بعد التوقف عن الرياضة :

بعد أن يتوقف المريض عن ممارسة التمارين الرياضية يجب أن يسترخي المريض كما ذكرنا ، وأثناء الاسترخاء يجب أن يقوم المريض بقياس نبضه مرة أخرى ، إن وجد نبضه لا يعمل بصورة طبيعية فيجب أن يتصل بالطبيب ليخبره بما حدث على الفور .



3 – ألم الذراع الأيسر والصدر : إن كنت مصابآ بأحد أمراض القلب وبدأت في ممارسة الرياضة ثم شعرت بأن صدرك يؤلمك ، أو أن الألم إنتقل لذراعك الأيسر فيجب أن تتوقف على الفور عن ممارسة الرياضة ، وإن استمر الألم بعد الراحة فيجب أن تذهب إلى أقرب مشفى أو تتصل بطبيبك على الفور .



4 – الدوار : إن أصبت بدوار أثناء ممارسة الرياضة ولم تكن معتاد على حدوث هذا في الأوقات الطبيعية فيجب أن ترتاح فورآ ، ومن المهم أن تتناول الطعام بكميات بسيطة إن لم تكن تناولت أي طعام في بداية اليوم ، وغن زاد الدوار يجب استشارة الطبيب .



. ومن المهم أن يمتنع مريض القلب عن ممارسة الرياضة بعد هذه الأعراض إن قرر طبيبه المعالج هذا ، فكل هذه العلامات التي ذكرناها تعد تحذيرآ خطيرآ للمريض تنبهه بضرورة التوقف عن الرياضة . حين قال أجدادنا ” العقل السليم في الجسم السليم ” لم يكونوا مخطئين أبدآ ، فهذه العبارة لم تكن من فراغ ، ولعل أكثر وقت أصبحت فيه هذه العبارة واضحة وأكيدة ، هي الوقت الحالي ، فقد أصبحت الرياضة أحد أهم الأمور لمختلف الأشخاص ، سواء كانوا أشخاص أصحاء أو مرضى ، فالشخص السليم يحتاج لممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحته ولوقاية نفسه من الأمراض ، أما الشخص المريض فتعد الرياضة طوق النجاة بالنسبة له ، حيث تعد الرياضة أحد أهم عوامل المساعدة على الشفاء من مختلف الأمراض ، لذلك فتحتل الرياضة أهمية كبيرة في حياة الكثيرين ، ودائمآ ما ينصح الأطباء المرضى ببمارسة الرياضة التي تساعد في تحسن الحالة الصحية لهم بشكل كبير .أهمية الرياضة لمرضى القلب : وعن أهمية الرياضة بالنسبة لمرضى القلب فإن الامر قد أصبح واضحآ ومعروفآ لدى الكثيرين ، فعلى الرغم من خوف الكثير من مرضى القلب من ممارسة التمارين الرياضية إعتقاد منهم انها قد تشكل خطرآ على صحة قلبهم إلا أن هذا الامر غير صحيح تمامآ ، فالرياضة أساسية وهامة جدآ بالنسبة لمرضى القلب ، فهي تعد أهم عوامل الشفاء من الكثير من الأمراض القلبية ، كما تضمن الرياضة لمرضى القلب حمايتهم من المضاعفات التي من الممكن أن يتعرضوا لها ، وتحافظ الرياضة على صحة عضلة القلب وتقويها ، وتزيد من عمر القلب وصحته أيضآ .لذلك فدائمآ ما ينصح الأطباء مرضى القلب بأهمية أن يمارسوا التمارين الرياضية بإنتظام للحفاظ على القلب ، لكن من المهم ممارسة الرياضة دون إفراط ، حتى لا تنقلب فائدة الرياضة إلى ضرر ، فالرياضة الزائدة لمرضى القلب تنهك عضلة القلب وتؤثر عليها بالسلب ولا تنشطها كما يجب .لذلك فمن المهم أن نعرف متى يتوقف مرضى القلب عن ممارسة التمارين الرياضية ؟ ومتى تعد الرياضة خطرآ حقيقيآ على صحة القلب المريض وتعرضه للمضاعفات ؟متى يتوقف مريض القلب عن ممارسة التمارين الرياضية ؟المشكلة الأساسية هنا هو أن بعض مرضى القلب يمارسون التمارين الرياضية بشكل خاطيء ، فيزيدون التمارين الرياضية فتتعرض عضلة القلب للإجهاد والإنهاك ، وهو ما يشكل خطرآ على صحة المريض ، فمن المهم في البداية أن يمارس المريض تمارين رياضية بسيطة بإستشارة طبيبه المتخصص ، كما يجب ألا يزيد المريض المدة المخصصة لذلك ، وبعد التأكد من أن الرياضة التي يمارسها المريض مناسبة لحالته تمامآ ، من الضروري أن نعرف ما هي الأعراض والعلامات التي تستلزم أن يتوقف المريض بعدها عم ممارسة الرياضة حتى يقوم بمراجعة طبيبه .1 – تتبع سرعة ضربات قلبك : من الطبيعي أن تزيد سرعة ضربات القلب مع ممارسة التمارين الرياضية ، لكن الزيادة غير الطبيعية في نبضات القلب هي إشارة إلى ضرورة أن يتوقف المريض عن ممارسة الرياضة على الفور لأن القلب بدأ يصاب بالتعب ، فبين كل فترة وأخرى أثناء التمرين يجب أن يتوقف المريض ليقوم بقياس نبضه ، وقياس النبض يتم بأن يعد المريض معدل نبض القلب خلال خمس عشرة ثانية ، ثم يضرب هذا الرقم في أربعة فنحصل على إجمالي سرعة نبض قلبك في الدقيقة ، إن كانت ضربات القلب زائدة عن الحد يجب أن يتوقف المريض على الفور ويحاول الاسترخاء حتى يتصل بطبيبه ليخبره ما حدث .2 – ضربات القلب بعد التوقف عن الرياضة :بعد أن يتوقف المريض عن ممارسة التمارين الرياضية يجب أن يسترخي المريض كما ذكرنا ، وأثناء الاسترخاء يجب أن يقوم المريض بقياس نبضه مرة أخرى ، إن وجد نبضه لا يعمل بصورة طبيعية فيجب أن يتصل بالطبيب ليخبره بما حدث على الفور .3 – ألم الذراع الأيسر والصدر : إن كنت مصابآ بأحد أمراض القلب وبدأت في ممارسة الرياضة ثم شعرت بأن صدرك يؤلمك ، أو أن الألم إنتقل لذراعك الأيسر فيجب أن تتوقف على الفور عن ممارسة الرياضة ، وإن استمر الألم بعد الراحة فيجب أن تذهب إلى أقرب مشفى أو تتصل بطبيبك على الفور .4 – الدوار : إن أصبت بدوار أثناء ممارسة الرياضة ولم تكن معتاد على حدوث هذا في الأوقات الطبيعية فيجب أن ترتاح فورآ ، ومن المهم أن تتناول الطعام بكميات بسيطة إن لم تكن تناولت أي طعام في بداية اليوم ، وغن زاد الدوار يجب استشارة الطبيب .. ومن المهم أن يمتنع مريض القلب عن ممارسة الرياضة بعد هذه الأعراض إن قرر طبيبه المعالج هذا ، فكل هذه العلامات التي ذكرناها تعد تحذيرآ خطيرآ للمريض تنبهه بضرورة التوقف عن الرياضة . Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي