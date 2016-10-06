الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / مهما حاولت ستبقى صيدا عصية عليك يا معالي الوزير !!!

مهما حاولت ستبقى صيدا عصية عليك يا معالي الوزير !!! أرسل الخبر



وعلم موقع صيدا اون لاين انه قد اميط اللثام عن محاولات كثيرة لمعاليه لترشيح لائحة او دعم اشخاص خلال الانتخابات البلدية الاخيرة ولكنها باءت بالفشل بعدما اوصد العديد من المفاتيح الانتخابية ابوابهم في وجه عروضه السخية.

واليوم يحاول معاليه بشتى الطرق دخول عاصمة الجنوب وتثبيت موطىء قدم له ولكنه صدم بالأبواب الموصدة امام محاولاته حتى الان.



ويبقى السؤال هل يستسلم معاليه او يبحث على نافذة ولو صغيرة لدخول المدينة منها؟!! لا يزال صاحب المعالي ابن عاصمة الشمال يحاول دخول مدينة صيدا بشتى الطرق خلافا لما يعلنه في الاعلام عن تقديره واحترامه للنائب بهية الحريري وعدم نيته الدخول الى عاصمة الجنوب او دعم اي مرشح فيها.وعلم موقع صيدا اون لاين انه قد اميط اللثام عن محاولات كثيرة لمعاليه لترشيح لائحة او دعم اشخاص خلال الانتخابات البلدية الاخيرة ولكنها باءت بالفشل بعدما اوصد العديد من المفاتيح الانتخابية ابوابهم في وجه عروضه السخية.واليوم يحاول معاليه بشتى الطرق دخول عاصمة الجنوب وتثبيت موطىء قدم له ولكنه صدم بالأبواب الموصدة امام محاولاته حتى الان.ويبقى السؤال هل يستسلم معاليه او يبحث على نافذة ولو صغيرة لدخول المدينة منها؟!! صيدا أون لاين Saida Online