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بالصور...انقاذ شقيقين من الغرق عند مدخل صيدا الشمالي أرسل الخبر



والغريقان هما محمد حجازي (23 عاما) وحسن حجازي (20 عاما)، وقد علقا في شباك صيد السمك الموجودة في المياه اثناء السباحة.

وقد قام فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد بنقل محمد حجازي الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة فيما قام الصليب الاحمر اللبناني بنقل شقيقه حسن حجازي الى مستشفى حمود وقد افيد ان حالتهما مستقرة.

واكد حسن المصري وهو احد افراد فوج اطفاء بلدية صيدا الذي قام بإنقاذ الغريقين ان فريق الغطاسين التابع للبلدية جاهز لانقاذ اي شخص يتعرض لحادث غرق على شاطىء المدينة داعيا الجميع الى التقيد بأماكن السباحة المحددة من قبل البلدية.





























قام فوج الاطفاء في بلدية صيدا بإنقاذ شقيقين غرقا على شاطىء صيدا بالقرب من الملعب البلدي عند مدخل المدينة الشمالي.والغريقان هما محمد حجازي (23 عاما) وحسن حجازي (20 عاما)، وقد علقا في شباك صيد السمك الموجودة في المياه اثناء السباحة.وقد قام فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد بنقل محمد حجازي الى مستشفى صيدا الحكومي للمعالجة فيما قام الصليب الاحمر اللبناني بنقل شقيقه حسن حجازي الى مستشفى حمود وقد افيد ان حالتهما مستقرة.واكد حسن المصري وهو احد افراد فوج اطفاء بلدية صيدا الذي قام بإنقاذ الغريقين ان فريق الغطاسين التابع للبلدية جاهز لانقاذ اي شخص يتعرض لحادث غرق على شاطىء المدينة داعيا الجميع الى التقيد بأماكن السباحة المحددة من قبل البلدية. صيدا أون لاين Saida Online