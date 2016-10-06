الصفحة الرئيسية / منوعات / صورة قد تبدو عاديّة قبل أن تنظروا إليّها مرّة أخرى!

صورة قد تبدو عاديّة قبل أن تنظروا إليّها مرّة أخرى! أرسل الخبر



فلقد انتشرت هذه الصورة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنّها على ما يبدو، تُظهر الشابات وهنّ يجلسن على الكرسي الخشبي من دون مقعد وكأنّهنّ يطرن في الهواء.

وأثارت هذه الصورة دهشة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حاولوا إيجاد تفسير لها.

واعتبر البعض أنّ السبب في ذلك هو أنّ مقعد الكرسي أقصر حجماً من الكرسي نفسه.

للوهلة الأولى قد تبدو هذه الصورة عاديّة جداً تُظهر 3 شابات يجلسن على مقعدٍ خشبي في حديقةٍ عامة... لكنّ الحقيقة وراءها ستُدهشكم بعد النظر إليها مرّة أخرى.فلقد انتشرت هذه الصورة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنّها على ما يبدو، تُظهر الشابات وهنّ يجلسن على الكرسي الخشبي من دون مقعد وكأنّهنّ يطرن في الهواء.وأثارت هذه الصورة دهشة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حاولوا إيجاد تفسير لها.واعتبر البعض أنّ السبب في ذلك هو أنّ مقعد الكرسي أقصر حجماً من الكرسي نفسه. LBCI | DAILYMAIL Saida Online