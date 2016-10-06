الصفحة الرئيسية / غرائب و عجائب / فيديو: عامل يلجأ لحيلة جديدة لغش الزبائن في أحد أسواق الرياض

فيديو: عامل يلجأ لحيلة جديدة لغش الزبائن في أحد أسواق الرياض أرسل الخبر



وبدا في المقطع الذي وثقه مواطن بكاميرا جواله، العامل وهو يفرغ كراتين البرتقال، ثم يقوم بقصها لتقليل استيعابها، ثم يعبئها بالبرتقال مرة أخرى ولكن بكمية أقل من الكمية الأصلية.

فيما أشار موثق الفيديو إلى أن مكان الواقعة سوق خضراوات الربوة شرق الرياض، وأنه تم تصويره عصر أمس الثلاثاء.

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله عاملاً آسيوياً يمارس الغش التجاري بأحد أسواق الرياض.وبدا في المقطع الذي وثقه مواطن بكاميرا جواله، العامل وهو يفرغ كراتين البرتقال، ثم يقوم بقصها لتقليل استيعابها، ثم يعبئها بالبرتقال مرة أخرى ولكن بكمية أقل من الكمية الأصلية.فيما أشار موثق الفيديو إلى أن مكان الواقعة سوق خضراوات الربوة شرق الرياض، وأنه تم تصويره عصر أمس الثلاثاء. مزمز