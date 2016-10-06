الصفحة الرئيسية / مقالات وتحقيقات / بالفيديو.. فضيحة مزلزلة.. امرأة عربية تضرب مسؤولا رفيعاً بالحذاء بعدما تحرش بها

بالفيديو.. فضيحة مزلزلة.. امرأة عربية تضرب مسؤولا رفيعاً بالحذاء بعدما تحرش بها أرسل الخبر



وقد تداول نشطاء مواقع شبكات التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً للحادثة يظهر سيدة تنهال على مُعتمد منطقة "سيدي حسين السيجومي" في العاصمة تونس (أعلى مسؤول محّلي يُمثل المحافظ ورئيس الحكومة) ضرباً بالحذاء وصفعاً على وجهه، وسْط حشدٍ كبير من زملائها.

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية الثانية أمرت بسجن المرأة على ذمة التحقيق.



ضربت سيدة تونسية مسؤول تابع لوزارة الداخلية متهمةً اياه بمحاولة التحرش بها.وقد تداول نشطاء مواقع شبكات التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً للحادثة يظهر سيدة تنهال على مُعتمد منطقة "سيدي حسين السيجومي" في العاصمة تونس (أعلى مسؤول محّلي يُمثل المحافظ ورئيس الحكومة) ضرباً بالحذاء وصفعاً على وجهه، وسْط حشدٍ كبير من زملائها.وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية الثانية أمرت بسجن المرأة على ذمة التحقيق. اب برس