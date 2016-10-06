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أوباما يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا أرسل الخبر



ويخول الإعلان لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق جهود الإغاثة لمواجهة آثار الإعصار وهو من الفئة الرابعة ويحمل رياحا تبلغ سرعتها 220 كيلومترا في الساعة.

ويأتي ذلك بعد أن حذر المركز الوطني للأعاصير مناطق جنوب شرق ولاية فلوريدا الأميركية من إعصار وعاصفة استوائية ، الأربعاء، مع انتقال الإعصار ماثيو إلى الساحل الشمالي الشرقي لكوبا.



وقال المركز إن الإعصار ماثيو كان على بعد 30 كيلومترا شمال غربي الطرف الشرقي لكوبا، ويحمل رياحا بلغت سرعتها 215 كيلومترا في الساعة.



وقبل وصوله إلى فلوريدا، ضرب ماثيو، وهو أقوى عاصفة كاريبية منذ 9 سنوات، هايتي، مما دفع سكان شبه الجزيرة الواقعة في الجنوب الغربي إلى الاختباء في الملاجئ.



وكان حاكم ولاية فلوريدا استبق وصول ماثيو بإعلان حالة الطوارئ، وخصص موارد لعمليات الإجلاء والإيواء، كما وضع الحرس الوطني في حالة تأهب.



يشار إلى أن ماثيو يعد أقوى عاصفة كاريبية منذ 9 سنوات، وصنف كإعصار من الفئة الرابعة، ومن المتوقع أن يجتاح كوبا ويصل حتى جزر البهاما. قال البيت الأبيض، الخميس إن الرئيس باراك أوباما أعلن حالة الطوارئ في فلوريدا مع اشتداد الإعصار ماثيو واتجاهه نحو جنوب غرب الولايات المتحدة.ويخول الإعلان لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق جهود الإغاثة لمواجهة آثار الإعصار وهو من الفئة الرابعة ويحمل رياحا تبلغ سرعتها 220 كيلومترا في الساعة.ويأتي ذلك بعد أن حذر المركز الوطني للأعاصير مناطق جنوب شرق ولاية فلوريدا الأميركية من إعصار وعاصفة استوائية ، الأربعاء، مع انتقال الإعصار ماثيو إلى الساحل الشمالي الشرقي لكوبا.وقال المركز إن الإعصار ماثيو كان على بعد 30 كيلومترا شمال غربي الطرف الشرقي لكوبا، ويحمل رياحا بلغت سرعتها 215 كيلومترا في الساعة.وقبل وصوله إلى فلوريدا، ضرب ماثيو، وهو أقوى عاصفة كاريبية منذ 9 سنوات، هايتي، مما دفع سكان شبه الجزيرة الواقعة في الجنوب الغربي إلى الاختباء في الملاجئ.وكان حاكم ولاية فلوريدا استبق وصول ماثيو بإعلان حالة الطوارئ، وخصص موارد لعمليات الإجلاء والإيواء، كما وضع الحرس الوطني في حالة تأهب.يشار إلى أن ماثيو يعد أقوى عاصفة كاريبية منذ 9 سنوات، وصنف كإعصار من الفئة الرابعة، ومن المتوقع أن يجتاح كوبا ويصل حتى جزر البهاما. سكاي نيوز Saida Online