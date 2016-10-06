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غريب جدا..ثري سعودي يوظف 50 شاباً لوظيفة مضحكة ومثيرة للدهشة أرسل الخبر



وما يثير الدهشة أنّ عددا كبيرا من الأشخاص تقدّموا للحصول على هذه الوظيفة.

وقال الشخص المسؤول عن نشر الإعلان أنّ عدد الموظفين اكتمل ولا نستطيع استقبال طلبات جديدة . في حادثة غريب أثار إعلان نشر عن طريق ثري سعودي جدلاً واسعأ حيث تضمن الاعلان عرض توظيف لـ50 شاباً لوظيفة غريبة وهي حجز "كراس" مخصّصة لكبار الزوار قبل وصولهم إلى مكان إقامة حفل زفاف ابنه.وما يثير الدهشة أنّ عددا كبيرا من الأشخاص تقدّموا للحصول على هذه الوظيفة.وقال الشخص المسؤول عن نشر الإعلان أنّ عدد الموظفين اكتمل ولا نستطيع استقبال طلبات جديدة . وكالات