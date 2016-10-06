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بالفيديو: مراهق خليجي يعمّر سلاحاً بقدمه وصديقه يصوب النار فوق رأسه أرسل الخبر



وبين الفيديو مراهقاً يحمل سلاحاً في يده، فيما يقوم صديقه بالقفز وتلقيم السلاح بالرصاص بقدمه اليمنى، فيما يعمره بقدمه اليسرى، ليقوم حامل السلاح بإطلاق النار فوق رأس صديقه، على اعتبار أنها "مزحة".

وانتقد العديد من المستخدمين تصرفات المراهقين وتهورهما والعبث بسلاح مميت مثل الكلاشينكوف وعدم إبداء أي اهتمام أو مبالاة بخطورة ما يقومان به.



تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار استياءً شديداً بين المستخدمين يظهر فيه مراهقين سعوديين يعبثان بسلاح رشاش، من نوع كلاشينكوف.وبين الفيديو مراهقاً يحمل سلاحاً في يده، فيما يقوم صديقه بالقفز وتلقيم السلاح بالرصاص بقدمه اليمنى، فيما يعمره بقدمه اليسرى، ليقوم حامل السلاح بإطلاق النار فوق رأس صديقه، على اعتبار أنها "مزحة".وانتقد العديد من المستخدمين تصرفات المراهقين وتهورهما والعبث بسلاح مميت مثل الكلاشينكوف وعدم إبداء أي اهتمام أو مبالاة بخطورة ما يقومان به. موقع24 الإماراتي Saida Online