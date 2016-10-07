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الأسد: "أنا لست سوبرمان"! أرسل الخبر



ورداً على سؤال حول إنكاره للاتهامات التي يوجّهها البعض له ولحكومته وإلقاء المسؤولية عليهم في قتل المدنيين وتدمير المستشفيات، قال الأسد في حديث لقناة "تي في 2" الدنماركية: "إذا كنا نتعرض لحملة أكاذيب منذ بداية الحرب على سوريا، فإنّ موافقتي على هذه الأكاذيب لا تجعلني شخصاً ذا مصداقية، لن يكون من قبيل المصداقية أن أقول "نعم أنت محق"".

وأضاف: "لم أنكر أي خطأ قد يرتكبه شخص ما، قلت إنّ الأخطاء تقع دائماً، هناك أخطاء ترتكب في أي حرب، فإذا أنا واقعي جدا. لكن القول إنّ هذا هو هدفنا كحكومة وإننا نعطي الأوامر لتدمير المستشفيات أو المدارس أو قتل المدنيين، فهذا غير صحيح لأنّه يتعارض مع مصالحنا حتى لو وضعنا الأخلاق جانبا، فإننا لا نفعل ذلك لأنه يضر بنا".

وقال: "إذا كنا نقتل السوريين، وندمّر المستشفيات ونرتكب كلّ هذه الفظاعات، ونحن نواجه كل القوى العظمى و"البترودولار" في العالم، كيف لي أن أبقى رئيسا بعد حوالي ست سنوات من بداية الحرب؟ ".

وأضاف: "أنا لست "سوبرمان"، لو لم أكن أتمتع بالتأييد، لما كنت هنا. ولأنني أتمتع بتأييد ولأننا ندافع عن السوريين فإننا نحظى بالدعم كرئيس وكحكومة، هذا يفند كل هذه المزاعم، في المحصلة فإن الواقع يتحدث عن نفسه". أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده تتعرض لحملة أكاذيب منذ بداية الحرب قرابة ست سنوات، وأنه لولا تمتعه بالتأييد، لما استطاع البقاء رئيسا لسوريا طيلة ما يقارب ست سنوات منذ اندلاع الأزمة السورية.ورداً على سؤال حول إنكاره للاتهامات التي يوجّهها البعض له ولحكومته وإلقاء المسؤولية عليهم في قتل المدنيين وتدمير المستشفيات، قال الأسد في حديث لقناة "تي في 2" الدنماركية: "إذا كنا نتعرض لحملة أكاذيب منذ بداية الحرب على سوريا، فإنّ موافقتي على هذه الأكاذيب لا تجعلني شخصاً ذا مصداقية، لن يكون من قبيل المصداقية أن أقول "نعم أنت محق"".وأضاف: "لم أنكر أي خطأ قد يرتكبه شخص ما، قلت إنّ الأخطاء تقع دائماً، هناك أخطاء ترتكب في أي حرب، فإذا أنا واقعي جدا. لكن القول إنّ هذا هو هدفنا كحكومة وإننا نعطي الأوامر لتدمير المستشفيات أو المدارس أو قتل المدنيين، فهذا غير صحيح لأنّه يتعارض مع مصالحنا حتى لو وضعنا الأخلاق جانبا، فإننا لا نفعل ذلك لأنه يضر بنا".وقال: "إذا كنا نقتل السوريين، وندمّر المستشفيات ونرتكب كلّ هذه الفظاعات، ونحن نواجه كل القوى العظمى و"البترودولار" في العالم، كيف لي أن أبقى رئيسا بعد حوالي ست سنوات من بداية الحرب؟ ".وأضاف: "أنا لست "سوبرمان"، لو لم أكن أتمتع بالتأييد، لما كنت هنا. ولأنني أتمتع بتأييد ولأننا ندافع عن السوريين فإننا نحظى بالدعم كرئيس وكحكومة، هذا يفند كل هذه المزاعم، في المحصلة فإن الواقع يتحدث عن نفسه". وكالات Saida Online