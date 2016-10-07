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من ميرا إلى أبو فاعور: أريد سريرًا فقط أرسل الخبر



وأوضحت العائلة أن "الطفلة تعاني من تورم في الرأس من الجهة اليسرى، مع نزيف داخلي، والفتاة تخضع حاليًا للعلاج في المستشفى اليوسف، إلا أن المعدات الطبية المطلوبة غير متوفرة في المستشفى".

واكدت العائلة أن الفتاة لديها ضمان من المؤسسة العسكرية باعتبار انها ابنة احد العسكريين، وأن العائلة مستعدة لتغطية نفقات العلاج، ولا ينقصها إلا تأمين سرير وغرفة عمليات لها في مستشفى جامعي. ناشدت عائلة الطفلة ميرا سليمان حسين، وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، التدخل السريع لتأمين سرير للطفلة في أحد مستشفيات بيروت الجامعية التخصصية، كي يتمّ نقل ميرا إليها، من المستشفى اليوسف في حلبا بهدف اجراء عملية جراحية في الرأس.وأوضحت العائلة أن "الطفلة تعاني من تورم في الرأس من الجهة اليسرى، مع نزيف داخلي، والفتاة تخضع حاليًا للعلاج في المستشفى اليوسف، إلا أن المعدات الطبية المطلوبة غير متوفرة في المستشفى".واكدت العائلة أن الفتاة لديها ضمان من المؤسسة العسكرية باعتبار انها ابنة احد العسكريين، وأن العائلة مستعدة لتغطية نفقات العلاج، ولا ينقصها إلا تأمين سرير وغرفة عمليات لها في مستشفى جامعي. لبنان 24 Saida Online