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بالصورة.. نجل سفير يهدد قطيش بالقتل والتصفية أرسل الخبر



وكان قطيش، قد تلقى هذه الرسالة عبر حسابه على "فايسبوك" من نجل سليمان، ما دفع به الى نشر التهديد علناً، مرفقاً اياه بالتعليق التالي: "من نجل بهجت سليمان، طردنا ابوك ومعلم ابوك بالصرامي من بيروت وسيطردكم السوريون من سوريا قريباً... ليك هالبضاعة ليك!"





تلقى الاعلامي نديم قطيش رسالة تهديد بالقتل والتصفية والشتائم النابية من نجل بهجت سليمان السفير السوري المبعد من الاردن متوعداً إياه بنقعه بحاويات القمامة في سوريا ولبنان.وكان قطيش، قد تلقى هذه الرسالة عبر حسابه على "فايسبوك" من نجل سليمان، ما دفع به الى نشر التهديد علناً، مرفقاً اياه بالتعليق التالي: "من نجل بهجت سليمان، طردنا ابوك ومعلم ابوك بالصرامي من بيروت وسيطردكم السوريون من سوريا قريباً... ليك هالبضاعة ليك!"