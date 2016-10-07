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فيديو جديد لحادث اغتيال الرئيس أنور السادات العملية كاملة أرسل الخبر



وبعد انتهاء عرض الدراجات البخارية، تقدمت سيارة خالد الإسلامبولي، وتوقفت أمام المنصة تمامًا، وفي لحظات وقف القناص (حسين عباس)، وأطلق دفعة من الطلقات، استقرت في عنق الرئيس السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق يأمره بالتوقف، ونزل مسرعًا من السيارة، وألقى قنبلة ثم عاد وأخذ رشاش السائق وطار مسرعاً إلى المنصة، وأطلق وابلاً من الرصاص على الرئيس الذي ظل واقفاً للحظات. يشار إلى أنه لم يكن السادات هو الضحية الوحيد للحادث، فقد سقط سبعة آخرون هم: اللواء أركان حرب حسن علام، خلفان ناصر محمد (من الوفد العماني)، المهندس سمير حلمي إبراهيم، الأنبا صموئيل، محمد يوسف رشوان (المصور الخاص بالرئيس)، سعيد عبد الرؤوف بكر، شانج لوي (صيني الجنسية).



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد لحادث المنصة، يظهر فيه عملية اغتيال الرئيس الرحل محمد أنور السادات، رئيس حرب النصر، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين، لنصر أكتوبر المجيد. ويرصد الفيديو لحظة الاغتيال الكاملة، حيث بدأ العرض العسكري، في 6 أكتوبر 1981م الساعة 11 صباحًا، والذي كان يحضره الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك- كان وقتها نائبًا للرئيس- و ذلك إلى جانب المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع، بالإضافة إلى شيخ الأزهر الدكتور عبد الرحمن بيصار، وعدد من كبار رجال الدولة.وبعد انتهاء عرض الدراجات البخارية، تقدمت سيارة خالد الإسلامبولي، وتوقفت أمام المنصة تمامًا، وفي لحظات وقف القناص (حسين عباس)، وأطلق دفعة من الطلقات، استقرت في عنق الرئيس السادات، بينما صرخ خالد الإسلامبولي بالسائق يأمره بالتوقف، ونزل مسرعًا من السيارة، وألقى قنبلة ثم عاد وأخذ رشاش السائق وطار مسرعاً إلى المنصة، وأطلق وابلاً من الرصاص على الرئيس الذي ظل واقفاً للحظات. يشار إلى أنه لم يكن السادات هو الضحية الوحيد للحادث، فقد سقط سبعة آخرون هم: اللواء أركان حرب حسن علام، خلفان ناصر محمد (من الوفد العماني)، المهندس سمير حلمي إبراهيم، الأنبا صموئيل، محمد يوسف رشوان (المصور الخاص بالرئيس)، سعيد عبد الرؤوف بكر، شانج لوي (صيني الجنسية). وكالات مصرية Saida Online