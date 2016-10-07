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بالفيديو: ارسلت صورتها لزوجها عبر سناب شات فاكتشف خيانتها في الفندق... أرسل الخبر



وأظهر التقرير امرأة تدعى شيلسي ارسلت عبر تطبيق "سناب شات" لزوجها صوراً من الفندق الذي تقيم به خلال سفرها، ولكن إحدى هذه كشفت خيانتها ما أدّى إلى إنهاء علاقتهما الزوجية.

ولاحظ الزوج في خلفية الصورة حذاء رجل غريب تحت التلفاز، وتبادل الإثنان رسائل الانكار والإتهام تلك الليلة، لكن الزوج قرر انهاء العلاقة وطلب الطلاق من المحامي كونه يملك الادلة الدامغة.

وفي الحالات الأخرى تم اكتشاف اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى النظام المعلوماتي للقوات الجوية الملكية البريطانية بسبب صورة نشرها الأمير ويليام، إضافة الى كشف موظف مصرفي يشاهد صوراً مخلة بالآداب في مكان عمله، وسجن امرأة بتهمة تعاطي المخدرات، وغيرها من الفضائح في الفيديو...



نشرت قناة "رحلة العقل" على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو بعنوان "صور فضحت أكثر مما يجب"، يرصد صوراً كشفت اسراراً حاول اصحابها اخفائها، ومن ابرزها خيانة امرأة لزوجها.وأظهر التقرير امرأة تدعى شيلسي ارسلت عبر تطبيق "سناب شات" لزوجها صوراً من الفندق الذي تقيم به خلال سفرها، ولكن إحدى هذه كشفت خيانتها ما أدّى إلى إنهاء علاقتهما الزوجية.ولاحظ الزوج في خلفية الصورة حذاء رجل غريب تحت التلفاز، وتبادل الإثنان رسائل الانكار والإتهام تلك الليلة، لكن الزوج قرر انهاء العلاقة وطلب الطلاق من المحامي كونه يملك الادلة الدامغة.وفي الحالات الأخرى تم اكتشاف اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى النظام المعلوماتي للقوات الجوية الملكية البريطانية بسبب صورة نشرها الأمير ويليام، إضافة الى كشف موظف مصرفي يشاهد صوراً مخلة بالآداب في مكان عمله، وسجن امرأة بتهمة تعاطي المخدرات، وغيرها من الفضائح في الفيديو... وكالات Saida Online