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حسين الجسمي يكشف عن طريقته الخاصة للتخلص من الوزن الزائد! أرسل الخبر



وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأنّ السبب وراء فقدانه هذا الوزن بجانب اتباعه البرنامج الغذائي العملي، أيضاً اتبع شرب الماء البارد، فلم يتم التأكد بعد هل هذه الطريقة التي قام بها أم أنّها مجرد تجربة البعض .



ونصح الدكتور شريف عزمي، استشاري التغذية والسمنة، بشرب الماء البارد لمن يتّبع حمية غذائية بغرض التخسيس، أما بالنسبة لخل التفاح فإنّ تناوله بالمعلقة من أخطر الأشياء، حيث يعتقد البعض أنّه يساعد على التخسيس، ولكنّه يعتبر خطأ فادحاً، لأنّه يمكن أن يتسبب في قرح المعدة، لكن يمكن نثر كمية بسيطة منه على طبق السلطة لإضافة نكهة محبّبة.



ويضيف أيضاً في النهاية معلومة لمن يبحث عن الرشاقة، فيقول إنّ الأبحاث العلمية أثبتت أن مضغ اللبان الخالي من السكر مفيد جداً؛ لأنّه يعمل على رفع درجة الحرق في الجسم.



تعتقد الكثيرات أنّ شرب الماء الدافئ قد يساعد في إنقاص الوزن لأنّه يذيب الدهون فلا تتراكم وتسبّب السمنة، وتعتقد أخريات أيضاً أنّ استعمال خل التفاح من خلال وضعه في الطعام يعمل على إذابة الدهون أيضاً، وبالتالي يتخلص منها الجسم بسهولة دون الحاجة لممارسة الرياضة ويكتسب الجسم الرشاقة المطلوبة



لكن هذه المعتقدات خاطئة تماماً كما يقول د. شريف عزمي، مؤكّداً أنّ الماء البارد أو المثلج يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع فاعلية من الماء الساخن، ويرجع ذلك إلى أنّ الجسم فور تلقيه أية سوائل أو تغذيته يقوم بتعديل الحرارة، أي يتأقلم مع درجة حرارة الجسم.



فإذا دخل ماء مثلج إليه أو العكس يقوم الجسم على الفور برفع درجة الحرارة ويرتفع معها معدل الحرق، ويؤدي هذا إلى قيامه بإفراز كميه هائلة من العرق، ويشعر بعدها أنّه في حاجة إلى شرب مزيد من الماء والسوائل لكي يعوّض ما فقده، وعند القيام بحمية لا يجب أن نحرم أنفسنا من جميع الأطعمة، لكن يجب أن نتناول كل الأطعمة ولكن بنسبة قليلة، ويمكن تناول بعض من الثلج بعد كل وجبة، ويعتبر هذا أسلوب حمية مذهل، ويقلل الوزن في وقت قياسي، والماء مطلوب ومفيد للجسم، خاصة فيما بين مواعيد تناول الوجبات. استطاع الفنّان الخليجي حسين الجسمي خلال خمسة أشهر أن يتخلص من 60 كجم من وزنه بتطبيق برنامج غذائي علمي، مؤكداّ أنّ ذلك جاء بصبره على البرنامج بعيداً عن إجراء أية عملية تجميل أو شفط دهون.وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأنّ السبب وراء فقدانه هذا الوزن بجانب اتباعه البرنامج الغذائي العملي، أيضاً اتبع شرب الماء البارد، فلم يتم التأكد بعد هل هذه الطريقة التي قام بها أم أنّها مجرد تجربة البعض .ونصح الدكتور شريف عزمي، استشاري التغذية والسمنة، بشرب الماء البارد لمن يتّبع حمية غذائية بغرض التخسيس، أما بالنسبة لخل التفاح فإنّ تناوله بالمعلقة من أخطر الأشياء، حيث يعتقد البعض أنّه يساعد على التخسيس، ولكنّه يعتبر خطأ فادحاً، لأنّه يمكن أن يتسبب في قرح المعدة، لكن يمكن نثر كمية بسيطة منه على طبق السلطة لإضافة نكهة محبّبة.ويضيف أيضاً في النهاية معلومة لمن يبحث عن الرشاقة، فيقول إنّ الأبحاث العلمية أثبتت أن مضغ اللبان الخالي من السكر مفيد جداً؛ لأنّه يعمل على رفع درجة الحرق في الجسم.تعتقد الكثيرات أنّ شرب الماء الدافئ قد يساعد في إنقاص الوزن لأنّه يذيب الدهون فلا تتراكم وتسبّب السمنة، وتعتقد أخريات أيضاً أنّ استعمال خل التفاح من خلال وضعه في الطعام يعمل على إذابة الدهون أيضاً، وبالتالي يتخلص منها الجسم بسهولة دون الحاجة لممارسة الرياضة ويكتسب الجسم الرشاقة المطلوبةلكن هذه المعتقدات خاطئة تماماً كما يقول د. شريف عزمي، مؤكّداً أنّ الماء البارد أو المثلج يساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع فاعلية من الماء الساخن، ويرجع ذلك إلى أنّ الجسم فور تلقيه أية سوائل أو تغذيته يقوم بتعديل الحرارة، أي يتأقلم مع درجة حرارة الجسم.فإذا دخل ماء مثلج إليه أو العكس يقوم الجسم على الفور برفع درجة الحرارة ويرتفع معها معدل الحرق، ويؤدي هذا إلى قيامه بإفراز كميه هائلة من العرق، ويشعر بعدها أنّه في حاجة إلى شرب مزيد من الماء والسوائل لكي يعوّض ما فقده، وعند القيام بحمية لا يجب أن نحرم أنفسنا من جميع الأطعمة، لكن يجب أن نتناول كل الأطعمة ولكن بنسبة قليلة، ويمكن تناول بعض من الثلج بعد كل وجبة، ويعتبر هذا أسلوب حمية مذهل، ويقلل الوزن في وقت قياسي، والماء مطلوب ومفيد للجسم، خاصة فيما بين مواعيد تناول الوجبات. وطن Saida Online