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غير التعب...هذا ما يكشفه السواد حول العين بشأن صحتكم أرسل الخبر



فعندما يلحظ شخص سواداً حول عيني زميل له يسارع في العادة إلى نصحه بأخذ قسط من الراحة، إلا أن الأخصائيين يؤكدون أن هذا السواد ليس مرتبطاً دائماً بالإعياء.

فقد يكون مؤشراً يحمل أدلة حول حالتكم الصحية.

وينقل موقع "ميرور" البريطاني عن معهد "مايو كلينيك" قوله إن من بين الأسباب، التي يمكن أن تؤدي إلى السواد حول العينين، الحساسية.

وهذا يرجع لطبيعة الجلد حول العينين.

فهو أكثر حساسية من بقية الجسم .



ففي تلك المنطقة طبقة شبه منعدمة من الدهون والفراغ، مما يحول دون إخفاء الأوعية الدموية المتوسعة بسبب الحساسية.



ويعود توسع الأوعية الدموية إلى أن الحساسية تؤدي بالجهاز المناعي إلى إفراز مركبات تسمى الهيستامين، والتي تتسبب في دفع الأوعية الدموية إلى التمدد.



هذا ويؤدي فرك العينين بسبب الحساسية إلى انتفاخ العين بشكل سيىء، فإضافة إلى الأوعية الدموية والالتهابات، يمكن للعيون المنتفخة أن ترسم ظلالاً داكنة حولها.



كما يمكن أن يكون السبب وراء هذه الهالات السوداء احتقاناً في الأنف.



فوفق ذات المعهد، قد يكون السواد نتيجة الازدحام الذي يعرفه الأنف أثناء الرشح مثلاً.



وهذا ما يجعل الأوعية الدموية بين العينين والأنف أوسع وأكثر قتامة.



وينصح الموقع باستخدام محلول الملح لفك هذا الاختناق.



وذلك بصنع مزيج مكون من ربع ملعقة صغيرة من الملح مع كوبين من الماء الدافئ. عادة ما يتم ربط الدوائر السوداء حول العين بالتعب.فعندما يلحظ شخص سواداً حول عيني زميل له يسارع في العادة إلى نصحه بأخذ قسط من الراحة، إلا أن الأخصائيين يؤكدون أن هذا السواد ليس مرتبطاً دائماً بالإعياء.فقد يكون مؤشراً يحمل أدلة حول حالتكم الصحية.وينقل موقع "ميرور" البريطاني عن معهد "مايو كلينيك" قوله إن من بين الأسباب، التي يمكن أن تؤدي إلى السواد حول العينين، الحساسية.وهذا يرجع لطبيعة الجلد حول العينين.فهو أكثر حساسية من بقية الجسم .ففي تلك المنطقة طبقة شبه منعدمة من الدهون والفراغ، مما يحول دون إخفاء الأوعية الدموية المتوسعة بسبب الحساسية.ويعود توسع الأوعية الدموية إلى أن الحساسية تؤدي بالجهاز المناعي إلى إفراز مركبات تسمى الهيستامين، والتي تتسبب في دفع الأوعية الدموية إلى التمدد.هذا ويؤدي فرك العينين بسبب الحساسية إلى انتفاخ العين بشكل سيىء، فإضافة إلى الأوعية الدموية والالتهابات، يمكن للعيون المنتفخة أن ترسم ظلالاً داكنة حولها.كما يمكن أن يكون السبب وراء هذه الهالات السوداء احتقاناً في الأنف.فوفق ذات المعهد، قد يكون السواد نتيجة الازدحام الذي يعرفه الأنف أثناء الرشح مثلاً.وهذا ما يجعل الأوعية الدموية بين العينين والأنف أوسع وأكثر قتامة.وينصح الموقع باستخدام محلول الملح لفك هذا الاختناق.وذلك بصنع مزيج مكون من ربع ملعقة صغيرة من الملح مع كوبين من الماء الدافئ. الأنباء Saida Online