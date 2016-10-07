الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / المقاصد- صيدا احتفلت بانطلاقة العام الدراسي في مدارسها الأربع

المقاصد- صيدا احتفلت بانطلاقة العام الدراسي في مدارسها الأربع أرسل الخبر



وتقدم حضور الحفل الذي اقيم في قاعة ثانوية حسام الدين الحريري في منطقة شرحبيل: رئيس الجمعية المهندس يوسف النقيب واعضاء الهيئة الادارية "الدكتور حسن الشريف، بانة كلش قبرصلي، انيس الخطيب ، جمال البزري، منير البساط ورغيد مكاوي"، ومدراء "ثانوية الحسام هنادي الجردلي ، ثانوية المقاصد سهير غندور، مدرسة عائشة ام المؤمنين هناء جمعة، ومدرسة الدوحة غنى نسب " وحضر افراد الهيئات الادارية والتعليمية والعاملون في المدارس الأربع.

كلش

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد المقاصد ثم كانت كلمة ترحيب من عضو الهيئة الاداية ومسؤولة النشاطات الاجتماعية بانة كلش قبرصلي التي اعتبرت ان هذه المبادر من المجلس الاداري بجمع الأسرة التربوية للجمعية مدراء ومدرسين وعاملين ولجان اهل تهدف للتأكيد على رؤية المجلس التربوية الواحدة الموحدة للمدارس الأربع وعلى الرغبة في تطويرها بجهود مشتركة منكم ومن المجلس الاداري والخيرين في هذه المدينة ، ولتكون عملية التعلم والتعليم منطلقة بنظرة حديثة تركز على التلميذ المقاصدي وتسعى لتنمية قدراته وتوسيع افاقه .

النقيب

وبعد عرض فيلم عن جمعية المقاصد ومؤسساتها التربوية تحدث رئيس الجمعية المهندس يوسف النقيب فقال: نستقبل العام الدراسي 2016-2017 معا بتفاؤل كبير، سائلين الله عز وجل أن يجعله عاماً مباركاً حافلاً بالإنجازات والعطاءات، مؤكدين على استمرار العمل بعزم وثبات لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، وذلك بفضل جهود جميع العاملين في الجمعية ، الهيئة التعليمية والإدارية والعمالية، وأيضا طلابنا الأعزاء الذين هم المصدر الأساسي للإنجاز والتميز والتفوق.

واضاف: ان التعليم هو أساس بناء المجتمع وتطوره، وهو الذي يرسخ ثقافات الشعوب ويحول دون ضياعها، ويشكل الحصن لصيانة الحضارات. لذا تعمل جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا على جعل التعليم أداة فاعلة في مسيرة التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والوطن، وذلك عبر غرس أهمية العلّم والتعلّم في نفوس الطلاب، وبناء شخصياتهم مزودين بالقيم الإسلامية الحميدة، وتعزيز روح الانفتاح الواعي لديهم، والإيمان بقيم العمل والإنتاج.

وقال: يسعى المجلس الإداري للجمعية ويعمل بجهد من أجل تحقيق جودة عالية في التعليم المقاصدي عبر اتباع الخطط والبرامج والأساليب التربوية المتقدمة، وتوفير الفرص التعليمية المتكافئة لجميع أبناء مدينة صيدا وجوارها في مدارس جمعية المقاصد الخيرية في صيدا الأربع (ثانوية المقاصد الإسلامية، ثانوية حسام الدين الحريري، ومدرسة عائشة أم المؤمنين المجانية، ومدرسة دوحة المقاصد)، متبعين أسلوب العمل الجاد المسؤول بروح الفريق وفق التخطيط السليم لتحقيق الأهداف والغايات التربوية.

وتابع المهندس النقيب : نقف اليوم معا نجدد العزيمة والهمة والأمل في سنة دراسية مثمرة يكون حصادها النجاح والازدهار والتفوق بإذن الله تعالى. وأنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالتحية والشكر والعرفان إلى جميع العاملين والطلاب الذين يعملون بجهد دؤوب للارتقاء والاستمرار بالرسالة المقاصدية لخدمة المجتمع والوطن. كل عام وأنتم وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا بخير وتقدم وازدهار.

وبعد عرض من رئيس اللجنة المالية في الجمعية انيس الخطيب عن الوضع المالي للمؤسسات التربوية قدم كورال من طلاب مدارس المقاصد الأربع اغنيات تراثية ووطنية بالمناسبة . وفي الختام قام النقيب بمشاركة عدد من طلاب المقاصد بقطع قالب حلوى بالمناسبة.































أقامت جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا احتفالاً للأسرة التربوية المقاصدية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس الجمعية .وتقدم حضور الحفل الذي اقيم في قاعة ثانوية حسام الدين الحريري في منطقة شرحبيل: رئيس الجمعية المهندس يوسف النقيب واعضاء الهيئة الادارية "الدكتور حسن الشريف، بانة كلش قبرصلي، انيس الخطيب ، جمال البزري، منير البساط ورغيد مكاوي"، ومدراء "ثانوية الحسام هنادي الجردلي ، ثانوية المقاصد سهير غندور، مدرسة عائشة ام المؤمنين هناء جمعة، ومدرسة الدوحة غنى نسب " وحضر افراد الهيئات الادارية والتعليمية والعاملون في المدارس الأربع.كلشاستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد المقاصد ثم كانت كلمة ترحيب من عضو الهيئة الاداية ومسؤولة النشاطات الاجتماعية بانة كلش قبرصلي التي اعتبرت ان هذه المبادر من المجلس الاداري بجمع الأسرة التربوية للجمعية مدراء ومدرسين وعاملين ولجان اهل تهدف للتأكيد على رؤية المجلس التربوية الواحدة الموحدة للمدارس الأربع وعلى الرغبة في تطويرها بجهود مشتركة منكم ومن المجلس الاداري والخيرين في هذه المدينة ، ولتكون عملية التعلم والتعليم منطلقة بنظرة حديثة تركز على التلميذ المقاصدي وتسعى لتنمية قدراته وتوسيع افاقه .النقيبوبعد عرض فيلم عن جمعية المقاصد ومؤسساتها التربوية تحدث رئيس الجمعية المهندس يوسف النقيب فقال: نستقبل العام الدراسي 2016-2017 معا بتفاؤل كبير، سائلين الله عز وجل أن يجعله عاماً مباركاً حافلاً بالإنجازات والعطاءات، مؤكدين على استمرار العمل بعزم وثبات لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح، وذلك بفضل جهود جميع العاملين في الجمعية ، الهيئة التعليمية والإدارية والعمالية، وأيضا طلابنا الأعزاء الذين هم المصدر الأساسي للإنجاز والتميز والتفوق.واضاف: ان التعليم هو أساس بناء المجتمع وتطوره، وهو الذي يرسخ ثقافات الشعوب ويحول دون ضياعها، ويشكل الحصن لصيانة الحضارات. لذا تعمل جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا على جعل التعليم أداة فاعلة في مسيرة التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والوطن، وذلك عبر غرس أهمية العلّم والتعلّم في نفوس الطلاب، وبناء شخصياتهم مزودين بالقيم الإسلامية الحميدة، وتعزيز روح الانفتاح الواعي لديهم، والإيمان بقيم العمل والإنتاج.وقال: يسعى المجلس الإداري للجمعية ويعمل بجهد من أجل تحقيق جودة عالية في التعليم المقاصدي عبر اتباع الخطط والبرامج والأساليب التربوية المتقدمة، وتوفير الفرص التعليمية المتكافئة لجميع أبناء مدينة صيدا وجوارها في مدارس جمعية المقاصد الخيرية في صيدا الأربع (ثانوية المقاصد الإسلامية، ثانوية حسام الدين الحريري، ومدرسة عائشة أم المؤمنين المجانية، ومدرسة دوحة المقاصد)، متبعين أسلوب العمل الجاد المسؤول بروح الفريق وفق التخطيط السليم لتحقيق الأهداف والغايات التربوية.وتابع المهندس النقيب : نقف اليوم معا نجدد العزيمة والهمة والأمل في سنة دراسية مثمرة يكون حصادها النجاح والازدهار والتفوق بإذن الله تعالى. وأنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالتحية والشكر والعرفان إلى جميع العاملين والطلاب الذين يعملون بجهد دؤوب للارتقاء والاستمرار بالرسالة المقاصدية لخدمة المجتمع والوطن. كل عام وأنتم وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا بخير وتقدم وازدهار.وبعد عرض من رئيس اللجنة المالية في الجمعية انيس الخطيب عن الوضع المالي للمؤسسات التربوية قدم كورال من طلاب مدارس المقاصد الأربع اغنيات تراثية ووطنية بالمناسبة . وفي الختام قام النقيب بمشاركة عدد من طلاب المقاصد بقطع قالب حلوى بالمناسبة. رأفت نعيم Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي