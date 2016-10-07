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استعدوا لسقوط الأمطار الغزيرة !! أرسل الخبر



إذًا، من المتوقع أن يحمل هذا المنخفض الامطار الغزيرة إلى الساحل اللبناني مصحوبة بعواصف رعدية، كما أنه من المرجح أن تدخل الأمطار نحو البقاع بحسب نشاط الرياح الغربية.

وتشير خرائط المتساقطات إلى ان الهطولات سوف تتراوح بين 6 و10 ملم، الأمر الذي سيتّضح يوم الإثنين المقبل، بحسب ما ذكر الاب ايلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس. بعد الحرارة المرتفعة التي ما زالت ترافق شهر تشرين الاول، سوف يتمركز منخفض جوّي فوق غربي تركيا ويتمدّد نحو جنوبي شرقي تركيا، ما يؤثّر على السواحل السورية واللبنانية في منتصف الأسبوع المقبل.إذًا، من المتوقع أن يحمل هذا المنخفض الامطار الغزيرة إلى الساحل اللبناني مصحوبة بعواصف رعدية، كما أنه من المرجح أن تدخل الأمطار نحو البقاع بحسب نشاط الرياح الغربية.وتشير خرائط المتساقطات إلى ان الهطولات سوف تتراوح بين 6 و10 ملم، الأمر الذي سيتّضح يوم الإثنين المقبل، بحسب ما ذكر الاب ايلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس. لبنان 24 Saida Online