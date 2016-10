الإرهاب الفلسطيني .. دروس ترافق طلاب الإبتدائية

Suicide bomb Explosives are attached to the bomber’s body. They approach their target and explode the bomb. Palestinian terrorists are well known for thisوتعني العبارة باللغة العربية :تفجير انتحاري : متفجرات تعلق بجسد المهاجم ، وتنفجر عند الاقتراب من هدفه ، ويُعتبر الفلسطينيون أشهر الإرهابيين في هذا المجال!هذا ما يدرس لطلاب مدارس الشويفات الدولية في كتاب التاريخ باللغة الإنكليزية في السعودية – الإمارات – البحرين – قطر – الأردن ولبنان مما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصا "تويتر" من قبل المتابعين والمهتمين.وانهالت عليهم ردود فعل رسمية توالت بإنذارات وسحب الكتب ومساءلة المدارس، فقام بدوره مدير مدرسة الشويفات الدولية في الأردن لؤي الشمولي بتصريح أن المدرسة ستخاطب شركة أوكسفورد صاحبة حقوق طباعة الكتاب لتقوم بحذف العبارات المسيئة وعدم تدريس الكتاب نهائياً في جميع دول العالم.من جهة أخرى عبر الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بغضب شديد على ما حدث وقال بعضهم بأن "التعليم هو سلاحنا الوحيد فلا تعبثوا بعقلية أطفالنا" - "عجيب مدرسة بهذا الحجم والمصاريف تقبل مناهج وتوزعها من دون أي مراجعة لها من قبل" وبأن "مدارس الشويفات أخطائهم كثيرة وهذه ليست بالمرة والأولى .. لماذا لا تكون هناك لجان تفتيشية مفاجأة لمثل هذه المدارس بالذات"، وفي إتصال خاص لموقع صيدا أون لاين مع "المبادرة الشعبية الفلسطينينة" أعربوا عن إستيائهم الشديد وقالوا "إن ما وجه في كتاب التاريخ ذاك من إتهامات للشعب الفلسطيني الذي يقوم بالدفاع المشروع عن وطنه المسلوب من الكيان العنصري الذي لا يبرح إلا قتل أطفالنا وشبابنا بشتى الوسائل وآلات الحرب الفتاكة، ما هو إلا تحفيزٌ لنا لمقاومة عدونا بأي وسيلة نرتقيها."وأوضحت وزارة التربية القطرية أن محتوى الكتاب مخالفٌ للسياسة الخارجية في دولة قطر. وأنه تم سحب الكتاب، وإرجاع رسوم ثمنه لجميع الطلاب، كما أنه تم التأكيد على إدارة المدرسة بضرورة أخذ موافقة وزارة التعليم قبل استخدام أي كتاب كما باقي البلدان. وذكرت في تغريداتٍ على حسابها في "تويتر"، أنها أرسلت فريقاً إلى المدرسة للتحقيق، بعد أن وصلتها الشكاوى. وكان مغردون انتقدوا بشدة تدريس مدرسة الشويفات كتاب التاريخ باللغة الإنكليزية لطلاب الابتدائي، والذي يصف الفلسطينيين بأنهم "إرهابيون"، ويمارسون أعمالاً إرهابية، وطالبوا الوزارة بمراجعة دقيقة لكتب المدرسة.وفي تعريفه "الإرهاب"، يرد في الكتاب "استولى الإرهابيون الفلسطينيون على طائراتٍ عديدة في العام 1970، بينها طائرتان أميركيتان، وأخرى سويسرية ورابعة بريطانية، وإنهم استهدفوا الطائرات الأميركية، لأنهم شعروا أن الولايات المتحدة تساعد الصهاينة دائماً، وهي الدولة التي تحتل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بها، حيث تتواصل الأعمال الإرهابية حتى يومنا هذا في منطقة الشرق الأوسط."ونشر مع النص صورة لطائرة محترقة. ويرد في الكتاب أيضاً "تفجير انتحاري، متفجرات تعلق بجسد المهاجم، وتنفجر عند الاقتراب من هدفه.. الإرهابيون الفلسطينيون يعرفونها جيداً."وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، تضطر وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية فيها إلى إنذار مدرسة خاصة، حيث وجهت إنذاراً إلى مدرسة بريطانية، بعد رفعها "العلم الصهيوني" إلى جانب أعلام دول عربية وغربية في ساحتها، في بداية العام الدراسي، وقالت المدرسة إنها أزالت العلم فوراً، واعتذرت عما وصفته “خطأ في التقدير".واتخذ كل من السعودية والبحرين إجراءات مماثلة، حيث تلقت مدرسة الشويفات إنذاراً حكومياً رسمياً خطياً، بسبب تدريسها مناهج وكتباً إضافية غير مجازة، ومخالفة قانون التربية والتعليم. وأخلت وزارة التعليم مسؤوليتها عن الكتاب، وحملت المسؤولية بشأن كتاب التاريخ الذي يسيء للشعب الفلسطيني على وزارة الثقافة والإعلام التي تتبع لها المدارس الخاصة. وأكدت سحبها جميع النسخ من تلك المناهج والكتب من أيدي طلاب المدرسة فوراً، وتسليمها الوزارة، تحت طائلة المساءلة القانونية.وكانت مدارس الشويفات في السعودية، قد أعلنت عزمها مقاضاة شركة أكسفورد البريطانية التي زودتها الكتاب، لنعتها الفلسطينيين بالإرهابيين، وشدّدت على أنها لن تتسامح مع هذا الخطأ البريطاني، ولن تسمح بمرور المسألة من دون إجراءات بحق المسيء.