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استاذان شاركا بأعمال غش في الامتحانات الرسمية.. هذه عقوبتهما أرسل الخبر



وجاء في القرار: "في الوقائع، ان استاذي التعليم الثانوي (ح.ص.) و (ح.س.) قد أحيلا امام الهيئة العليا للتأديب على خلفية اعمال غش ارتكباها في الامتحانات الرسمية من طريق:

- استعمال طرق الغش لنقل طلاب من كل المناطق الى ثانوية رمل الظريف لضمان افادتهم من الفوضى الحاصلة في المركز، وبالتالي مساعدتهم على النجاح بطرق غير مشروعة.

- ضمان نجاح معظم الطلاب الموجودين في مركز رمل الظريف في مادة الرياضيات في الدورة الثانية بالرغم من ضعفهم في هذه المادة.

- قيام احد الاساتذة بتنقيل مسابقة الرياضيات لأحد الطلاب من طريق استغلال تكليفه رسمياً الكتابة عنه لأسباب صحية.



وقد طلبت الهيئة العليا في قرارها التوسع في التحقيق لتشمل الملاحقة التأديبية موظفين آخرين اشتركوا في نقل الطلاب وتوزيعهم على مركز رمل الظريف بطريقة غير قانونية، وكذلك اساتذة تلقوا رشاوى في مراكز اخرى ولم تجر أي ملاحقة تأديبية في حقهم.



ومن المتوقع ان تنظر الهيئة في الملف مجددا بعد احالة الاشخاص الجدد موضوع طلب التوسع في التحقيق". صدر عن الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية علي فقيه والقاضي انطوان سليمان قرار قضى بـ"كسر درجات من رواتب اساتذة ثانويين اتهموا بأعمال غش في الامتحانات الرسمية خلال الفترة السابقة".وجاء في القرار: "في الوقائع، ان استاذي التعليم الثانوي (ح.ص.) و (ح.س.) قد أحيلا امام الهيئة العليا للتأديب على خلفية اعمال غش ارتكباها في الامتحانات الرسمية من طريق:- استعمال طرق الغش لنقل طلاب من كل المناطق الى ثانوية رمل الظريف لضمان افادتهم من الفوضى الحاصلة في المركز، وبالتالي مساعدتهم على النجاح بطرق غير مشروعة.- ضمان نجاح معظم الطلاب الموجودين في مركز رمل الظريف في مادة الرياضيات في الدورة الثانية بالرغم من ضعفهم في هذه المادة.- قيام احد الاساتذة بتنقيل مسابقة الرياضيات لأحد الطلاب من طريق استغلال تكليفه رسمياً الكتابة عنه لأسباب صحية.وقد طلبت الهيئة العليا في قرارها التوسع في التحقيق لتشمل الملاحقة التأديبية موظفين آخرين اشتركوا في نقل الطلاب وتوزيعهم على مركز رمل الظريف بطريقة غير قانونية، وكذلك اساتذة تلقوا رشاوى في مراكز اخرى ولم تجر أي ملاحقة تأديبية في حقهم.ومن المتوقع ان تنظر الهيئة في الملف مجددا بعد احالة الاشخاص الجدد موضوع طلب التوسع في التحقيق". وكالات Saida Online