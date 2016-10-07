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اطلاق نار في منطقة سينيق عند مدخل صيدا الجنوبي بين شرطة بلدية صيدا وعدد من الشبان أرسل الخبر



وفي التفاصيل، فقد قطع عناصر شرطة بلدية صيدا الطريق بسبب بعض الحفريات في المنطقة، واثناء مرور احد الشبان بسيارته اصر على المرور بالقوة فحصل تضارب بالايدي قبل ان يفر بإتجاه احدى البلدات القريبة من منطقة سينيق.

وبعد وقت قليل حضر الشاب برفقة سيارتين اخرتين وعدد من الشباب المسلحين المنتمين لاحد الاحزاب حيث حصل اطلاق نار دون وقوع اصابات.

وعلى الفور تدخلت القوى الامنية ورئيس بلدية صيدا لمنع تفاقم الامور وتم فتح تحقيق بالحادثة في مخفر صيدا الجديدة وجرى العمل على تهدئة الامور. تطور اشكال بين عناصر من شرطة بلدية صيدا وعدد من الشبان الى اطلاق نار دون وقوع اصابات في منطقة سينيق عند مدخل صيدا الجنوبي.وفي التفاصيل، فقد قطع عناصر شرطة بلدية صيدا الطريق بسبب بعض الحفريات في المنطقة، واثناء مرور احد الشبان بسيارته اصر على المرور بالقوة فحصل تضارب بالايدي قبل ان يفر بإتجاه احدى البلدات القريبة من منطقة سينيق.وبعد وقت قليل حضر الشاب برفقة سيارتين اخرتين وعدد من الشباب المسلحين المنتمين لاحد الاحزاب حيث حصل اطلاق نار دون وقوع اصابات.وعلى الفور تدخلت القوى الامنية ورئيس بلدية صيدا لمنع تفاقم الامور وتم فتح تحقيق بالحادثة في مخفر صيدا الجديدة وجرى العمل على تهدئة الامور. صيدا أون لاين Saida Online