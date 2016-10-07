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بالصور... احتراق فرن لدهان السيارات في المدينة الصناعية في صيدا أرسل الخبر



وعلى الفور توجه فوج اطفاء بلدية صيدا الى المكان حيث قام عناصره بإخماد النيران

وقد تم سحب السيارة الموجودة داخل الفرن قبل وصول ألسنة النيران اليها.

وحضر الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد حيث قام عناصره بالمساعدة في اخلاء المكان والتأكد من عدم وجود اي اصابات.

وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث حيث اشارت المعلومات الاولية ان سبب الحريق هو احتكاك كهربائي.



















شب حريق مفاجىء في فرن مخصص لدهان السيارات في المدينة الصناعية الاولى في صيدا.وعلى الفور توجه فوج اطفاء بلدية صيدا الى المكان حيث قام عناصره بإخماد النيرانوقد تم سحب السيارة الموجودة داخل الفرن قبل وصول ألسنة النيران اليها.وحضر الى المكان فوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد حيث قام عناصره بالمساعدة في اخلاء المكان والتأكد من عدم وجود اي اصابات.وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث حيث اشارت المعلومات الاولية ان سبب الحريق هو احتكاك كهربائي. صيدا أون لاين Saida Online