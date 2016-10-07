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بالصور... اعتصام للجماعة الاسلامية امام دار الافتاء في صيدا استنكارا لتوقيف الشيخ بسام الطراس ونجله أرسل الخبر



وقد تجمع عدد كبير من الشبان قاطعين الطريق امام دار الافتاء وسط انتشار امني.

وقد شارك في الاعتصام المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود وعدد من المشايخ.

وهتف المشاركون في الاعتصام ضد ما اعتبروه اهانة للمشايخ مطالبين بالافراج الفوري عن الشيخ الطراس.







نفذت الجماعة الاسلامية اعتصاماً امام دار الإفتاء في صيدا استنكارا لتوقيف الشيخ بسام طراس ونجله من قبل القوى الامنية.وقد تجمع عدد كبير من الشبان قاطعين الطريق امام دار الافتاء وسط انتشار امني.وقد شارك في الاعتصام المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود وعدد من المشايخ.وهتف المشاركون في الاعتصام ضد ما اعتبروه اهانة للمشايخ مطالبين بالافراج الفوري عن الشيخ الطراس. صيدا أون لاين Saida Online