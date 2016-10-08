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بالفيديو: اخترق نظام لوحة الإعلانات ساعة الذورة وعرض فيلماً إباحياً! أرسل الخبر



وذكرت صحيفة الدايلي مايل البريطانيّة أنّ الشاب البالغ من العمر 24 عاماً قد يُواجه السجن مدّة 6 سنوات بعدما بثّ لمدّة 10 دقائق فيلماً إباحياً على اللوحة الإعلانيّة الكبيرة في تقاطع مهمّ في العاصمة الإندونيسيّة يوم الجمعة الفائت.

وتسبّب الشاب بحالةٍ من الدهشة والصدمة للمارة والذين كانوا داخل سيّاراتهم أو يقودون دراجاتهم الناريّة. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر الحادثة الطريفة والغريبة في آن.

واللافت أنّ الحادثة وقعت في بلدٍ (إندونيسيا) يمنع إمكانيّة الولوج إلى المواقع الإلكترونيّة الإباحيّة ويمنع بثّ المشاهد الرومانسيّة والإباحيّة في الأفلام أو البرامج التلفزيونيّة.



ألقت الشرطة الإندونيسيّة القبض على شابٍ يعمل في مجال برمجة الكمبيوتر قام باختراق لوحة إعلانات إلكترونيّة على الطريق العام في جاكارتا وبثّ فيديو إباحي خلال ساعات الازدحام المروري.وذكرت صحيفة الدايلي مايل البريطانيّة أنّ الشاب البالغ من العمر 24 عاماً قد يُواجه السجن مدّة 6 سنوات بعدما بثّ لمدّة 10 دقائق فيلماً إباحياً على اللوحة الإعلانيّة الكبيرة في تقاطع مهمّ في العاصمة الإندونيسيّة يوم الجمعة الفائت.وتسبّب الشاب بحالةٍ من الدهشة والصدمة للمارة والذين كانوا داخل سيّاراتهم أو يقودون دراجاتهم الناريّة. وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر الحادثة الطريفة والغريبة في آن.واللافت أنّ الحادثة وقعت في بلدٍ (إندونيسيا) يمنع إمكانيّة الولوج إلى المواقع الإلكترونيّة الإباحيّة ويمنع بثّ المشاهد الرومانسيّة والإباحيّة في الأفلام أو البرامج التلفزيونيّة. وكالات Saida Online