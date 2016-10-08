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مطلوب خطر يكشف أمام «العسكرية» سر تصنيع الصواريخ أرسل الخبر



ويتجه القضاء الى تسليم الدولعي المطلوب في بلاده بموجب مذكرة استرداد بعد ان حوكم امس امام المحكمة العسكرية في جلسة اخيرة يعقدها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم قبل ان يحال على التقاعد يوم الاثنين المقبل ليتسلم مكانه الرئيس الجديد العميد الركن حسين العبدالله.

وعلى الرغم من خطورة الجرائم الملاحق بها، فان الدولعي واجه اسئلة الرئاسة بابتسامة شارحا المراحل التي مر بها في تصنيع الصاروخ وقبله في «معاونة» صديق له لانجاز مشروعه حول تصنيع «غاز الخردل»، مقدما له «المعلومات» التي يملكها في مجال الكهرباء انطلاقا من خبرته في هذا الامر كونه يحوز اجازة في هندسة الكهرباء.

وباستجوابه بحضور وكيله المحامي عمر ملك افاد الدوالعي انه من المقاومة العراقية «وهي مجموعة بسيطة من اصدقائي هدفها مقاومة الاميركيين في العراق»، التي لا تنتمي الى اي فصيل متطرف، وقال: انا كنت ازود المجموعة بمعلومات وهم ينفذون باسلحة بسيطة»، موضحا بان منزله كان يقع بالقرب من مطار المثنى في العراق.

واوضح بانه تعرف على كفاح الجبوري وهو احد «خريجي الكيمياء» ومن المقاومة وكان يساعده في بداية مشروعه في تصنيع «غاز الخردل» الذي لديه يُحدث طفحا جلديا بشكل فقاعات. وقال: «ان هذا الغاز هو اول خطوة في صناعة السلاح الكيماوي».

اما كي يستخدم هذا الغاز فأوضح المتهم بانه لا يعرف بالظبط انما بالسلاح، فاختصاصه كان التصنيع اما الاستخدام فلم يدخل في صلب مهامه، واضاف بانه لهذه الغاية قام بتصنيع رادياتور من ضمن المشروع الذي توقف بعد ان اصيب الجباوي وفقد ذاكرته نتيجة ذلك.

لم يتابع الدوالعي مشروع صديقه وانما عمل تصنيع وقود صواريخ بهدف ضرب الاميركيين كما قال، واضاف بانه نجح في تصنيع صاروخ بالستي بتجهيز محرك ووقود له.وبعد ثلاث سنوات من عمله على مشروعه قام بتجربة نهائية له خارج بغداد بالاشتراك مع صديقه طالب شنيتر، لمعرفة مداه الذي بلغ خمسة كيلومترات . وقال موضحا بان اطلاق الصاروخ تم من دون رأس متفجر انما اثبت نجاحه باشتعال الوقود والمحرك.

وهنا سأله رئيس المحكمة: ألم تطلق اسما على الصاروخ اجاب ضاحكا:» لم افكر في ذلك مطلقا».

اما من اين التمويل فاشار الدوالعي ان تصنيع الصاروخ لا يكلف شيئا وبالتالي ليس بحاجة الى تمويل، موضحا انه يستطيع تصنيعه من مخلفات التصنيع العسكري الموجودة في الاسواق.

فعل الدوالعي كل ذلك من منزله قرب مطار المثنى لينتقل بعد ذلك الى سوريا في زيارة لوالده الضابط المتقاعد في الجيش العراقي في عهد الرئيس صدام حسين. واثناء وجوده في سوريا تلقى اتصالا من جيرانه يبلغونه فيه عن مداهمة منزله. وقال ان ضباطا عراقيين حضروا الى سوريا واستجوبوه حول موضوع الصاروخ. ومن سوريا دخل الدوالعي الى لبنان قاصدا السفارة الكندية للحصول على طلب هجرة. يومها لم يكن الدوالعي مطلوبا كما قال وانما في المقابلة التي اجرتها معه السفارة والتي استمرت اربع ساعات متواصلة «اشتبه» بسيدة كانت حاضرة من وراء الزجاج وادرك بانها من السفارة الاميركية. ثم عاد الى احد الفنادق في بيروت ليتم توقيفه في الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي.

وهل كان يعرف بانه مطلوب من السلطات الاميركية اجاب:» اكيد يدوّرون علي».

بعد انسحاب الجيش الاميركي في العراق عامي 2008-2009 تحول «مشروع» الدوالعي الى حركة معارضة «كتائب ثورة العشرين» ، قال عنها انها فصيل مقاوم انما لا يتبع لاي من «الاسلاميين» او القاعدة او اي تنظيم متطرف، وان هدفها كان الدفاع عن العراق ويقودها رجلا دين احدهما شيعي والاخر سنّي وهما يدّرسان في الجامعات.

وعن معلومات ضبطت في حاسوبه الخاص اثناء توقيفه تتعلق بتصنيع الغازات السامة والمتفجرات واجهزة تفجير عن بعد، اوضح الدوالعي انه قام بسحب المعلومات من احد المكاتب في بغداد وقد تكون تركت سهوا في حاسوبه، اما في ما خص المعلومات عن الاسلحة السامة قال انه استحصل عليها من اجل معرفة العلاج لانه لا يوجد اقنعة في سوريا واضاف ان المعلومات المتعلقة بالتفجير عن بعد قد فوجئ بها في حاسوبه وقد تكون سقطت سهوا في المكتب الذي سحب منه المعلومات عن مسائل اخرى.

وباستيضاحه عن احدى المواد قال انها مؤلفة من الحامض وهي سائل لفتح المواسير، كونه كان بصدد انشاء مشروع مع احد الاشخاص في سوريا مؤكدا بان هذه المادة لا تشكل اي خطورة.

وانتهى المتهم الى التأكيد بانه لم يقتل احدا ولم يتواصل مع اي جهة ارهابية، طالبا البراءة.

ومساء حكمت المحكمة على الدولعي بالسجن مدة سنة واحدة.

لا يشبه العراقي زياد طارق احمد الدولعي غيره من المتهمين بالارهاب من الذين شهدتهم المحكمة العسكرية، فهو الذي صنّف بـ«المطلوب الخطر» ليس على صعيد بلاده فحسب وانما على الصعيد الدولي، نجح في تصنيع صاروخ بالستي الى جانب تصنيعه الغازات السامة التي تؤدي الى إحداث طفح جلدي بشكل فقاعات في الجلد، ما يجيز منحه «براءة اختراع» وإنْ كان الدولعي لم يخطر على باله «اطلاق« اسم على الصاروخ الذي اطلقه خارج بغداد كتجربة نهائية بعد ثلاثة اعوام من «العمل المضني».ويتجه القضاء الى تسليم الدولعي المطلوب في بلاده بموجب مذكرة استرداد بعد ان حوكم امس امام المحكمة العسكرية في جلسة اخيرة يعقدها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم قبل ان يحال على التقاعد يوم الاثنين المقبل ليتسلم مكانه الرئيس الجديد العميد الركن حسين العبدالله.وعلى الرغم من خطورة الجرائم الملاحق بها، فان الدولعي واجه اسئلة الرئاسة بابتسامة شارحا المراحل التي مر بها في تصنيع الصاروخ وقبله في «معاونة» صديق له لانجاز مشروعه حول تصنيع «غاز الخردل»، مقدما له «المعلومات» التي يملكها في مجال الكهرباء انطلاقا من خبرته في هذا الامر كونه يحوز اجازة في هندسة الكهرباء.وباستجوابه بحضور وكيله المحامي عمر ملك افاد الدوالعي انه من المقاومة العراقية «وهي مجموعة بسيطة من اصدقائي هدفها مقاومة الاميركيين في العراق»، التي لا تنتمي الى اي فصيل متطرف، وقال: انا كنت ازود المجموعة بمعلومات وهم ينفذون باسلحة بسيطة»، موضحا بان منزله كان يقع بالقرب من مطار المثنى في العراق.واوضح بانه تعرف على كفاح الجبوري وهو احد «خريجي الكيمياء» ومن المقاومة وكان يساعده في بداية مشروعه في تصنيع «غاز الخردل» الذي لديه يُحدث طفحا جلديا بشكل فقاعات. وقال: «ان هذا الغاز هو اول خطوة في صناعة السلاح الكيماوي».اما كي يستخدم هذا الغاز فأوضح المتهم بانه لا يعرف بالظبط انما بالسلاح، فاختصاصه كان التصنيع اما الاستخدام فلم يدخل في صلب مهامه، واضاف بانه لهذه الغاية قام بتصنيع رادياتور من ضمن المشروع الذي توقف بعد ان اصيب الجباوي وفقد ذاكرته نتيجة ذلك.لم يتابع الدوالعي مشروع صديقه وانما عمل تصنيع وقود صواريخ بهدف ضرب الاميركيين كما قال، واضاف بانه نجح في تصنيع صاروخ بالستي بتجهيز محرك ووقود له.وبعد ثلاث سنوات من عمله على مشروعه قام بتجربة نهائية له خارج بغداد بالاشتراك مع صديقه طالب شنيتر، لمعرفة مداه الذي بلغ خمسة كيلومترات . وقال موضحا بان اطلاق الصاروخ تم من دون رأس متفجر انما اثبت نجاحه باشتعال الوقود والمحرك.وهنا سأله رئيس المحكمة: ألم تطلق اسما على الصاروخ اجاب ضاحكا:» لم افكر في ذلك مطلقا».اما من اين التمويل فاشار الدوالعي ان تصنيع الصاروخ لا يكلف شيئا وبالتالي ليس بحاجة الى تمويل، موضحا انه يستطيع تصنيعه من مخلفات التصنيع العسكري الموجودة في الاسواق.فعل الدوالعي كل ذلك من منزله قرب مطار المثنى لينتقل بعد ذلك الى سوريا في زيارة لوالده الضابط المتقاعد في الجيش العراقي في عهد الرئيس صدام حسين. واثناء وجوده في سوريا تلقى اتصالا من جيرانه يبلغونه فيه عن مداهمة منزله. وقال ان ضباطا عراقيين حضروا الى سوريا واستجوبوه حول موضوع الصاروخ. ومن سوريا دخل الدوالعي الى لبنان قاصدا السفارة الكندية للحصول على طلب هجرة. يومها لم يكن الدوالعي مطلوبا كما قال وانما في المقابلة التي اجرتها معه السفارة والتي استمرت اربع ساعات متواصلة «اشتبه» بسيدة كانت حاضرة من وراء الزجاج وادرك بانها من السفارة الاميركية. ثم عاد الى احد الفنادق في بيروت ليتم توقيفه في الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي.وهل كان يعرف بانه مطلوب من السلطات الاميركية اجاب:» اكيد يدوّرون علي».بعد انسحاب الجيش الاميركي في العراق عامي 2008-2009 تحول «مشروع» الدوالعي الى حركة معارضة «كتائب ثورة العشرين» ، قال عنها انها فصيل مقاوم انما لا يتبع لاي من «الاسلاميين» او القاعدة او اي تنظيم متطرف، وان هدفها كان الدفاع عن العراق ويقودها رجلا دين احدهما شيعي والاخر سنّي وهما يدّرسان في الجامعات.وعن معلومات ضبطت في حاسوبه الخاص اثناء توقيفه تتعلق بتصنيع الغازات السامة والمتفجرات واجهزة تفجير عن بعد، اوضح الدوالعي انه قام بسحب المعلومات من احد المكاتب في بغداد وقد تكون تركت سهوا في حاسوبه، اما في ما خص المعلومات عن الاسلحة السامة قال انه استحصل عليها من اجل معرفة العلاج لانه لا يوجد اقنعة في سوريا واضاف ان المعلومات المتعلقة بالتفجير عن بعد قد فوجئ بها في حاسوبه وقد تكون سقطت سهوا في المكتب الذي سحب منه المعلومات عن مسائل اخرى.وباستيضاحه عن احدى المواد قال انها مؤلفة من الحامض وهي سائل لفتح المواسير، كونه كان بصدد انشاء مشروع مع احد الاشخاص في سوريا مؤكدا بان هذه المادة لا تشكل اي خطورة.وانتهى المتهم الى التأكيد بانه لم يقتل احدا ولم يتواصل مع اي جهة ارهابية، طالبا البراءة.ومساء حكمت المحكمة على الدولعي بالسجن مدة سنة واحدة. المستقبل Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي