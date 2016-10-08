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بالفيديو.. عمره 9 سنوات يدرس في الجامعة ويريد أن يبرهن أن اللّه موجود أرسل الخبر



يُشير والداه الى انه كان قادرا على التعرف على الأرقام وعمره ستة أشهر في حين بدأ بلفظ جمل كاملة بعد شهر من ذلك، إضافة الى انه كان باستطاعته القراءة والكتابة وحفظ جدول الضرب في السنة الثانية من عمره. وتعلم وهو في الرابعة من العمر قراءة اليونانية وفي الخامسة بدأ بتملك علم الرياضيات.

واعترف الفتى في مقابلة مع مجلة People انه يرغب بأن يصبح عالم فيزياء فلكية وذلك من أجل تحقيق هدف محدد في الحياة: مساعدة العلم على برهنة ان اللّه موجود، ويقول ويليام: "أريد ان ابرهن للعالم كلّه ان اللّه موجود إذ ان فقط قوة خارجية قادرة على مد الحياة في العالم"، ويعمل الطفل ليلا نهارا من أجل تطوير نظريته الخاصة حول تكوين الكون.



ويليام مايليس طالب شاب لا يتخطى عمره التسع سنوات، عبقري بكلّ ما للكلمة من معنى، يدرس في جامعة بنسلفانيا، في الولايات المتحدة الأميركية.يُشير والداه الى انه كان قادرا على التعرف على الأرقام وعمره ستة أشهر في حين بدأ بلفظ جمل كاملة بعد شهر من ذلك، إضافة الى انه كان باستطاعته القراءة والكتابة وحفظ جدول الضرب في السنة الثانية من عمره. وتعلم وهو في الرابعة من العمر قراءة اليونانية وفي الخامسة بدأ بتملك علم الرياضيات.واعترف الفتى في مقابلة مع مجلة People انه يرغب بأن يصبح عالم فيزياء فلكية وذلك من أجل تحقيق هدف محدد في الحياة: مساعدة العلم على برهنة ان اللّه موجود، ويقول ويليام: "أريد ان ابرهن للعالم كلّه ان اللّه موجود إذ ان فقط قوة خارجية قادرة على مد الحياة في العالم"، ويعمل الطفل ليلا نهارا من أجل تطوير نظريته الخاصة حول تكوين الكون. Saida Online