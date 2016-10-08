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الماء والعسل للتخلّص من دهون الكرش أرسل الخبر



العسل والماء الدافئ للتخلص من الكرش:

ويعدّ شرب الماء، تحديداً الماء الدافئ مع إذابة ملعقة من العسل في الصباح الباكر وعلى معدة فارغة، له فوائد عديدة لمن يتبعون ريجيما لإنقاص وزنهم. فهو يؤدي الى الإحساس بالشبع وبالتالي إلى عدم القدرة على الأكل بكميات كبيرة؛ لاحتوائه على عناصر تجعل الجسم يكتفي بالماء والعسل.



كما أنه يساهم في عملية حرق الدهون في كثير من مواضع الجسم، ويعمل على تنشيط الجسم. وإذا كنت تعاني من مشكلة عسر الهضم، يمكنك مزج كوب من الماء الدافئ مع إذابة ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من القرفة للتخلّص من هذه المشكلة، وبالتالي تليين الأمعاء، فيتمّ التخلّص من الدهون أوّلاً بأوّل والحدّ من تراكمها.



العسل، عبارة عن عصارة دوائيّة وغذائيّة يصنعها النحل من رحيق متنوّع من الأزهار. وهو غني بالأحماض ويحتوي على الكثير من المعادن الغذائية والفيتامينات، التي تقي الإنسان من أمراض عدّة. إضافة إلى ذلك، يساعد على حرق السعرات الحرارية في مناطق عدّة في الجسم، لا سيما الكرش والتخلّص من السمنة المفرطة. لذا، إن إدراج العسل في برنامجك الغذائي يساهم في تحقيق الرشاقة لطالما حلمت بها.العسل والماء الدافئ للتخلص من الكرش:ويعدّ شرب الماء، تحديداً الماء الدافئ مع إذابة ملعقة من العسل في الصباح الباكر وعلى معدة فارغة، له فوائد عديدة لمن يتبعون ريجيما لإنقاص وزنهم. فهو يؤدي الى الإحساس بالشبع وبالتالي إلى عدم القدرة على الأكل بكميات كبيرة؛ لاحتوائه على عناصر تجعل الجسم يكتفي بالماء والعسل.كما أنه يساهم في عملية حرق الدهون في كثير من مواضع الجسم، ويعمل على تنشيط الجسم. وإذا كنت تعاني من مشكلة عسر الهضم، يمكنك مزج كوب من الماء الدافئ مع إذابة ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من القرفة للتخلّص من هذه المشكلة، وبالتالي تليين الأمعاء، فيتمّ التخلّص من الدهون أوّلاً بأوّل والحدّ من تراكمها. الجميلة Saida Online