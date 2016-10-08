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الدبلوماسيون الأجانب بخطر.. إستهداف واعتداءات مسلحة أرسل الخبر



واكد المرجع "انّ هذه المعلومات جرى تعميمها على مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية منذ خمسة ايام لأخذ العلم بها وتعزيز كل أشكال المراقبة، بعدما أبلغت المراجع الديبلوماسية المعنية بهذه الإستهدافات لتعزيز التنسيق القائم وتداول المعلومات في ما بينها والقوى الأمنية اللبنانية". وقال المرجع انّ عملية جمع المعلومات بوشرت على كل المستويات لمواجهة مثل هذه الإعتداءات بشكل دقيق ومحترف.



وعن الظروف التي يمكن ان تقود الى مثل هذه العمليات قال المرجع: انّ الظروف التي تعيشها المنطقة، خصوصا ًالتوتر على الساحة السورية، والمواقف المتشددة المتبادلة بين واشنطن وموسكو وحلفائهما الإقليميين من أطراف الحلف الدولي ومؤيّدي النظام في سوريا، تؤدي الى مثل هذه العمليات بحيث انها تسمح بتسلل المجموعات الإرهابية الى حيث تتمكّن من ذلك.

كشف مرجع أمني انّ في حوزة المراجع الأمنية معلومات عن تحضيرات تقوم بها مجموعات من «متطرفين إرهابيين» لتنفيذ «اعتداءات مسلحة» ضد مواكب رسمية لسيارات ديبلوماسيين اميركيين وفرنسيين وروس في بيروت.واكد المرجع "انّ هذه المعلومات جرى تعميمها على مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية منذ خمسة ايام لأخذ العلم بها وتعزيز كل أشكال المراقبة، بعدما أبلغت المراجع الديبلوماسية المعنية بهذه الإستهدافات لتعزيز التنسيق القائم وتداول المعلومات في ما بينها والقوى الأمنية اللبنانية". وقال المرجع انّ عملية جمع المعلومات بوشرت على كل المستويات لمواجهة مثل هذه الإعتداءات بشكل دقيق ومحترف.وعن الظروف التي يمكن ان تقود الى مثل هذه العمليات قال المرجع: انّ الظروف التي تعيشها المنطقة، خصوصا ًالتوتر على الساحة السورية، والمواقف المتشددة المتبادلة بين واشنطن وموسكو وحلفائهما الإقليميين من أطراف الحلف الدولي ومؤيّدي النظام في سوريا، تؤدي الى مثل هذه العمليات بحيث انها تسمح بتسلل المجموعات الإرهابية الى حيث تتمكّن من ذلك. الجمهورية Saida Online