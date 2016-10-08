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بالفيديو.. لحظات مرعبة لطائرة ركاب نجت من كارثة أرسل الخبر



وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، التُقط الفيديو في مطار "فاكلاف هافيل" في العاصمة التشيكية، وهو يُظهر الرياح العنيفة وهي تدفع طائرة الركاب العملاقة إلى مدرج المطار بينما كانت تحاول الهبوط.

ولمنع وقوع الكارثة اضطر قائد الطائرة إلى الإقلاع بالطائرة العملاقة مجدداً، وتمكّن من فعل ذلك ببراعة بالغة رغم الرياح العاتية التي كانت تعصف بالمطار.

ونشر الفيديو على "يوتيوب"، مصور فيديو هاوٍ للقطات الطائرات المدنية يدعى رادكو ناسينيتش، ولديه قناة خاصة بهذا الغرض. وقد حظي المقطع، منذ 4 أكتوبر، بنصف مليون مشاهدة إلى الآن.

وبفضل مهارة قائدة الطائرة فقد تمكنت من الهبوط مجدداً بسلام بعد جولة اضطرارية في الجو.



أظهر مقطع فيديو على "يوتيوب" لقطات دراميّة مرعبة لطائرة "بوينغ 737" وهي تصارع الرياح أثناء هبوطها في مطار براغ، وكان بينها وبين التحطم مجرد ثوان.وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، التُقط الفيديو في مطار "فاكلاف هافيل" في العاصمة التشيكية، وهو يُظهر الرياح العنيفة وهي تدفع طائرة الركاب العملاقة إلى مدرج المطار بينما كانت تحاول الهبوط.ولمنع وقوع الكارثة اضطر قائد الطائرة إلى الإقلاع بالطائرة العملاقة مجدداً، وتمكّن من فعل ذلك ببراعة بالغة رغم الرياح العاتية التي كانت تعصف بالمطار.ونشر الفيديو على "يوتيوب"، مصور فيديو هاوٍ للقطات الطائرات المدنية يدعى رادكو ناسينيتش، ولديه قناة خاصة بهذا الغرض. وقد حظي المقطع، منذ 4 أكتوبر، بنصف مليون مشاهدة إلى الآن.وبفضل مهارة قائدة الطائرة فقد تمكنت من الهبوط مجدداً بسلام بعد جولة اضطرارية في الجو. وكالات Saida Online