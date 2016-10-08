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بالصورة.. ميريام كلينك في مسابقة ملكة جمال إسرائيل؟ أرسل الخبر



ولاقت معظم التعليقات كلينك على طرح "إسرائيل" بين الإحتمالات، في وقت سخر أحدهم قائلاً: "الجميع علّق على كلمة إسرائيل، ولكن هل يوجد أيضاً بلد إسمه نوارستان وكلينكساتن؟!" طرحت عارضة الأزياء ميريام كلينك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، السؤال التالي: "خمّنوا في أي لجنة تحكيم لملكات الجمال سأكون موجودة: مصر، تانزانيا، إسرائيل، فلسطين، ليبيا، تركيا، الأردن، قطر، دبي، العراق، الكويت، المغرب، تونس، المملكة العربية السعودية، أفغانستان، نوارستان، كلينكستان، ايران، او صربيا؟".ولاقت معظم التعليقات كلينك على طرح "إسرائيل" بين الإحتمالات، في وقت سخر أحدهم قائلاً: "الجميع علّق على كلمة إسرائيل، ولكن هل يوجد أيضاً بلد إسمه نوارستان وكلينكساتن؟!"