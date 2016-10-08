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بالفيديو - بعد "توبته".. اول تعليق لـ أبو سن هل سيتخلى عن كرستينا؟ أرسل الخبر



وقال أبوسن في الفيديو: "خلاص توبة.. ما عاد في فلة خلاص"، وذلك بعد قرار الإفراج عنه بكفالة من قبل شرطة الرياض، فيما ظهر مرتديًا الزيّ السعودي الرسمي (الجلباب الأبيض والغطرة الحمراء)، وظهر عليه الحزن والتأثر الشديدين.

وكانت شرطة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة الرياض قد ألقت القبض على أبوسن في 25 أيلول الماضي ، فيما يبلغ الفتى السعودي 19 عامًا، بحسب ما ادعاه خلال حواره من كرستينا.

وقد جرى اتهامه بإساءة استخدام برنامج البث المباشر younow، بعدما قام بنشر فيديوهات أثناء حديثه مع فتاة أجنبية، وبحسب صحف سعودية محلية، فإن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ردود الفعل المعترضة على ما ينشره.

وكان أبوسن قد نشر العديد من الفيديوهات الكوميدية له مع الفتاة الأميركية البالغة من العمر 21 عامًا، وجذبت تلك الفيديوهات مئات الآلاف من المتابعين، وذلك لكون أبوسن لا يتحدث الإنكليزية إلا أنه حاول التعبير عن حبه لكرستينا وطلب الزواج منها.

وعقب القبض على أبوسن عبّرت الأميركية كرستينا عن دهشتها من الخبر، ونشرت فيديو لها بعد أيام قليلة من سجنه تؤكد حزنها على ما حدث لأبوسن، وقالت إنها اعتادت الحديث مع العديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة عبر الإنترنت.

كما أكدت أنها لم تتواصل مع الشاب غير مرتين فقط عقب انتشار فيديو لهما، حيث كان يتحدث معظم كلامه باللغة العربية، وكان يردد التعليقات المضحكة، وسمعا معاً بعض الأغاني فقط.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشاب السعودي الشهير بـ"أبوسن" وهو يعلن توبته عما نشره من مقاطع مصورة وهو يحادث فتاة أميركية تدعى كرستينا.وقال أبوسن في الفيديو: "خلاص توبة.. ما عاد في فلة خلاص"، وذلك بعد قرار الإفراج عنه بكفالة من قبل شرطة الرياض، فيما ظهر مرتديًا الزيّ السعودي الرسمي (الجلباب الأبيض والغطرة الحمراء)، وظهر عليه الحزن والتأثر الشديدين.وكانت شرطة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة الرياض قد ألقت القبض على أبوسن في 25 أيلول الماضي ، فيما يبلغ الفتى السعودي 19 عامًا، بحسب ما ادعاه خلال حواره من كرستينا.وقد جرى اتهامه بإساءة استخدام برنامج البث المباشر younow، بعدما قام بنشر فيديوهات أثناء حديثه مع فتاة أجنبية، وبحسب صحف سعودية محلية، فإن الشرطة ألقت القبض عليه بعد ردود الفعل المعترضة على ما ينشره.وكان أبوسن قد نشر العديد من الفيديوهات الكوميدية له مع الفتاة الأميركية البالغة من العمر 21 عامًا، وجذبت تلك الفيديوهات مئات الآلاف من المتابعين، وذلك لكون أبوسن لا يتحدث الإنكليزية إلا أنه حاول التعبير عن حبه لكرستينا وطلب الزواج منها.وعقب القبض على أبوسن عبّرت الأميركية كرستينا عن دهشتها من الخبر، ونشرت فيديو لها بعد أيام قليلة من سجنه تؤكد حزنها على ما حدث لأبوسن، وقالت إنها اعتادت الحديث مع العديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة عبر الإنترنت.كما أكدت أنها لم تتواصل مع الشاب غير مرتين فقط عقب انتشار فيديو لهما، حيث كان يتحدث معظم كلامه باللغة العربية، وكان يردد التعليقات المضحكة، وسمعا معاً بعض الأغاني فقط. وكالات Saida Online