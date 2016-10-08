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بلدية صيدا اقامت احتفالا دينيا في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري لمناسبة رأس السنة الهجرية وتكريماً للحجاج أرسل الخبر



وتحدث راعي الحفل رئيس البلدية المهندس السعودي فقال" بإسم بلدية صيدا نرحب بكم جميعا ونقول للحجاج حمدا لله على سلامتكم وحجا مبرورا..نحن لدينا عيدين نعتز بهما ويعيد بهما المسلمون، عيد الفطر وهو احد فرحتين للصائم يكافأ به وعيد الاضحى الذي اكثر من يشعر ببهجته هو من يحج بيت الله الحرام ويقف بعرفة..وهذه السنة هناك عدد كبير من حجاج صيدا كتب الله لهم حج بيته الحرام، فمن اتم الفريضة نقول له حمدا لله على سلامتكم، ومن لم تكتب له الحجة كتبت له النية وان شاء الله يرزقه الله الحجة العام المقبل . ونقول للجميع كل عام وانتم بخير مبروك لمناسبة السنة الهجرية الجديدة وعودة الحجاج سالمين ".

بعد ذلك قدمت فرقة عشاق الرسول مدائح وتواشيح واناشيد دينية من وحي المناسبتين.













































برعاية رئيس المجلس البلدي لمدينة صيدا المهندس محمد السعودي وتكريما لحجاج بيت الله الحرام وبمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة اقامت بلدية صيدا بالتعاون مع مجمع مسجد الحاج بهاء الدين الحريري احتفالا في قاعة المسجد احيته فرقة عشاق الرسول للمدائح النبوية وحضره الى جانب السعودي ورئيس مجلس ادارة المجمع علي الشريف وإمام المسجد الشيخ عبد الله البقري ومنسق دائرة صيدا في تيار المستقبل أمين الحريري وعدد من اعضاء المجلس البلدي ومن مخاتير المدينة وحشد من حجاج بيت الله الحرام . بعد تلاوة ايات من الذكر الحكيم من المقرىء ربيع البوبو وتقديم من هادي حبلي القى امام المسجد الشيخ عبدالله البقري كلمة من وحي المناسبة تحدث فيها عن معاني الهجرة النبوية الشريفة مهنئا حجاج بيت الله الحرام بادائهم الفريضة وعودتهم سالمين ..وتحدث راعي الحفل رئيس البلدية المهندس السعودي فقال" بإسم بلدية صيدا نرحب بكم جميعا ونقول للحجاج حمدا لله على سلامتكم وحجا مبرورا..نحن لدينا عيدين نعتز بهما ويعيد بهما المسلمون، عيد الفطر وهو احد فرحتين للصائم يكافأ به وعيد الاضحى الذي اكثر من يشعر ببهجته هو من يحج بيت الله الحرام ويقف بعرفة..وهذه السنة هناك عدد كبير من حجاج صيدا كتب الله لهم حج بيته الحرام، فمن اتم الفريضة نقول له حمدا لله على سلامتكم، ومن لم تكتب له الحجة كتبت له النية وان شاء الله يرزقه الله الحجة العام المقبل . ونقول للجميع كل عام وانتم بخير مبروك لمناسبة السنة الهجرية الجديدة وعودة الحجاج سالمين ".بعد ذلك قدمت فرقة عشاق الرسول مدائح وتواشيح واناشيد دينية من وحي المناسبتين. صيدا أون لاين Saida Online