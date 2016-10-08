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السعودي تفقد أعمال تأهيل مستشفى الجبيلي في صيدا بإدارته الجديدة أرسل الخبر



كما تفقد الأعمال : رئيس بلدية الهلالية الأستاذ سيمون مخول ونائبه الأستاذ روبير روكز، ، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف ونائبه الأستاذ محمد القطب وأمين المال الأستاذ محمود حجازي ورئيس لجنة تجار الأوقاف السيد محمد أمين الدرزي، وعن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب نائب الرئيس المهندس عمر الدندشلي، ورجلا الأعمال : الحاج محمد جمعة والحاج حسن فضل صالح. وعن القطاع الصحي: مدير مستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي، رئيس رابطة أطباء صيدا السابق ورئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي السابق الدكتور هشام قدورة. وعن القطاع المصرفي شارك عدد من مدارء فروع المصارف السادة : إيلي إسطفان(عودة)، بلال عاكوم (البركة) ، عبدالحميد عواد( البحر المتوسط) ، عامر رمضان( بيت التمويل العربي) وعدد من الشخصيات، وممثلي هيئات صحية وإقتصادية وإجتماعية ونقابية.

المهندس السعودي تمنى التوفيق للإدارة الجديدة لمستشفى الجبيلي برئاسة الأستاذ كيلاني ، منوها بهذا الصرح الطبي وبمؤسسه الدكتور نيازي الجبيلي الذي عمل ليكون في خدمة صيدا ومنطقتها.

من جهته لفت الأستاذ كيلاني إلى أن الإدارة الجديدة للمستشفى تتكون شركة مساهمة مؤلفة من: فادي كيلاني (رئيسا) والأعضاء والأستاذ مصطفى كيلو وعقيلته،الدكتور معاذ الملاح والمهندس محمد كيوان والمهندس مغير سنجاب .

وقال: بأن الأعمال التأهيلية وإعادة تأهيل البنى التحتية للمستشفى ستستغرق نحو عام ونصف وسيتم تطبيق المستويات الطبية العالمية لجهة النوعية والتجهيزات الحديثة المتطورة . وكذلك سيتم تلزيم إدارة المستشفى لشركة عالمية متخصصة في المستشفيات . أما عن الأقسام الطبية التي ستوفرها المستشفى فهي : ولادة – طب عام – أمراض وجراحة القلب – عيادات متخصصة وقسم للطوارىء وغيرها من الخدمات الطبية التي ستكون بتصرف وخدمة أبناء صيدا ومنطقتها والجنوب اللبناني والإقليم وكافة المناطق .



















تفقد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي : السيدة عرب رعد كلش والدكتور حازم بديع المهندسون علي دالي بلطة ومصطفى حجازي ومحمد البابا ومحمود شريتح والأستاذ كامل كزبر، إنطلاقة الأعمال لإعادة تأهيل مستشفى الجبيلي في الهلالية – صيدا بإدارته الجديدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المستثمرة للمستشفى الأستاذ فادي كيلاني، حيث إستمع من مهندس المشروع الأستاذ عبدالواحد شهاب لشرح مفصل عن سير عملية التأهيل بحضور مستشار الأستاذ كيلاني نجله الشاب عبدالقادر كيلاني.كما تفقد الأعمال : رئيس بلدية الهلالية الأستاذ سيمون مخول ونائبه الأستاذ روبير روكز، ، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها الأستاذ علي الشريف ونائبه الأستاذ محمد القطب وأمين المال الأستاذ محمود حجازي ورئيس لجنة تجار الأوقاف السيد محمد أمين الدرزي، وعن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب نائب الرئيس المهندس عمر الدندشلي، ورجلا الأعمال : الحاج محمد جمعة والحاج حسن فضل صالح. وعن القطاع الصحي: مدير مستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي، رئيس رابطة أطباء صيدا السابق ورئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي السابق الدكتور هشام قدورة. وعن القطاع المصرفي شارك عدد من مدارء فروع المصارف السادة : إيلي إسطفان(عودة)، بلال عاكوم (البركة) ، عبدالحميد عواد( البحر المتوسط) ، عامر رمضان( بيت التمويل العربي) وعدد من الشخصيات، وممثلي هيئات صحية وإقتصادية وإجتماعية ونقابية.المهندس السعودي تمنى التوفيق للإدارة الجديدة لمستشفى الجبيلي برئاسة الأستاذ كيلاني ، منوها بهذا الصرح الطبي وبمؤسسه الدكتور نيازي الجبيلي الذي عمل ليكون في خدمة صيدا ومنطقتها.من جهته لفت الأستاذ كيلاني إلى أن الإدارة الجديدة للمستشفى تتكون شركة مساهمة مؤلفة من: فادي كيلاني (رئيسا) والأعضاء والأستاذ مصطفى كيلو وعقيلته،الدكتور معاذ الملاح والمهندس محمد كيوان والمهندس مغير سنجاب .وقال: بأن الأعمال التأهيلية وإعادة تأهيل البنى التحتية للمستشفى ستستغرق نحو عام ونصف وسيتم تطبيق المستويات الطبية العالمية لجهة النوعية والتجهيزات الحديثة المتطورة . وكذلك سيتم تلزيم إدارة المستشفى لشركة عالمية متخصصة في المستشفيات . أما عن الأقسام الطبية التي ستوفرها المستشفى فهي : ولادة – طب عام – أمراض وجراحة القلب – عيادات متخصصة وقسم للطوارىء وغيرها من الخدمات الطبية التي ستكون بتصرف وخدمة أبناء صيدا ومنطقتها والجنوب اللبناني والإقليم وكافة المناطق . صيدا أون لاين Saida Online