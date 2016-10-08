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بالصور..."الهريسة" في المصيلح بإشراف رندة بري أرسل الخبر



وفي قصر المصيلح حيث مقر الرئيس نبيه بري اكثر من 10 "دست"، والدست عبارة عن حلّة نحاسية كبيرة كان عشرات المتطوعين والمتطوعات يتعاونون ل "تحريك" القمح المسلوق تحت اشراف عقيلة رئيس مجلس النواب رندة عاصي بري والتي شاركت في تحضير وطهي الهريسة، وقالت: هذه الذكرى ( ذكرى عاشوراء ) الغالية على قلوبنا وعلى انتمائنا وعلى فكرنا وعلى انتسابنا لال بيت رسول الله ، والهريسة وحدة من الشعائر الاجتماعية التي تجمع الناس على حب الحسين وعن روح الحسين وعن روح اهل البيت والمشارك فيها له بركة واجر كبير ، وهي تقام في جميع المجالس التي تعلمنا اخلاق الحسين وتعلمنا كيف نقف مع الناس."

واكدت بري ان الهريسة توزع على كل ضيوف مجالس عاشوراء التي تقام في المصيلح اضافة الى التوزيع على القرى المحيطة .



















مع دخول ليلة السابع من محرم شرع الجنوبيون بطبخ وتوزيع "الهريسة" على زوار وحضور المجالس العاشورائية. رائحة هذه الطبخة المكونة من القمح والدجاج او اللحم والبهارات تفوح من اغلب قرى ومدن الجنوب حيث يلزم لهذه الطبخة ما يقارب ال12 ساعة لتنضج، وجل الجنوبيون يطهونها على الموقد التقليدي على نار الحطب.وفي قصر المصيلح حيث مقر الرئيس نبيه بري اكثر من 10 "دست"، والدست عبارة عن حلّة نحاسية كبيرة كان عشرات المتطوعين والمتطوعات يتعاونون ل "تحريك" القمح المسلوق تحت اشراف عقيلة رئيس مجلس النواب رندة عاصي بري والتي شاركت في تحضير وطهي الهريسة، وقالت: هذه الذكرى ( ذكرى عاشوراء ) الغالية على قلوبنا وعلى انتمائنا وعلى فكرنا وعلى انتسابنا لال بيت رسول الله ، والهريسة وحدة من الشعائر الاجتماعية التي تجمع الناس على حب الحسين وعن روح الحسين وعن روح اهل البيت والمشارك فيها له بركة واجر كبير ، وهي تقام في جميع المجالس التي تعلمنا اخلاق الحسين وتعلمنا كيف نقف مع الناس."واكدت بري ان الهريسة توزع على كل ضيوف مجالس عاشوراء التي تقام في المصيلح اضافة الى التوزيع على القرى المحيطة . صيدا أون لاين Saida Online