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حريق النفايات في محيط المعمل...هل هو مفتعل ولمصلحة من؟! أرسل الخبر



النيران التي اندلعت في كميات من النايلون والعوادم المتجمعة في الباحة الخلفية للمعمل قرب كاسر الامواج طرحت اكثر من تساؤل حول سبب الحريق.

فقد اكدت مصادر مطلعة لموقع صيدا اون لاين ان الحريق مستغرب وخصوصا مع مرور موجات حر وارتفاع كبير بدرجات الحرارة منذ اشهر دون التسبب بأي حريق.

وتسألت تلك المصادر عن امكانية ان يكون الحريق مفتعلا ومقصودا لغاية في نفس يعقوب.



موقع صيدا اون لاين يطالب المعنيين بالكشف عن حقيقة هذا الحريق ووضع الصيداويين في أجواء ملابساته لان صيدا عانت بما فيه الكفاية من روائح النفايات ومن الغير المقبول ان تعاني من حريقها مجددا. تفاجأ الصيداويون اليوم بإندلاع حريق كبير في محيط معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة في منطقة سينيق عند مدخل صيدا الجنوبي حيث غطى الدخان الاسود سماء المنطقة.النيران التي اندلعت في كميات من النايلون والعوادم المتجمعة في الباحة الخلفية للمعمل قرب كاسر الامواج طرحت اكثر من تساؤل حول سبب الحريق.فقد اكدت مصادر مطلعة لموقع صيدا اون لاين ان الحريق مستغرب وخصوصا مع مرور موجات حر وارتفاع كبير بدرجات الحرارة منذ اشهر دون التسبب بأي حريق.وتسألت تلك المصادر عن امكانية ان يكون الحريق مفتعلا ومقصودا لغاية في نفس يعقوب.موقع صيدا اون لاين يطالب المعنيين بالكشف عن حقيقة هذا الحريق ووضع الصيداويين في أجواء ملابساته لان صيدا عانت بما فيه الكفاية من روائح النفايات ومن الغير المقبول ان تعاني من حريقها مجددا. خاص صيدا أون لاين Saida Online