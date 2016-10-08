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"العرندس" في قبضة مكتب المخدرات الاقليمي في الجنوب أرسل الخبر



والموقوف صادرة بحقه مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحري بقضايا مخدرات.

اشارة الى ان القوى الامنية تقوم بحملات واسعة في مدينة صيدا وخصوصا داخل احيائها القديمة لمكافحة تجار ومتعاطي المخدرات حيث تم توقيف عدد كبير منهم في الفترة الاخيرة. تمكنت دورية من المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب من توقيف المدعو (ضاهر ق.) الملقب ب "العرندس" في مدينة صيدا القديمة.والموقوف صادرة بحقه مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحري بقضايا مخدرات.اشارة الى ان القوى الامنية تقوم بحملات واسعة في مدينة صيدا وخصوصا داخل احيائها القديمة لمكافحة تجار ومتعاطي المخدرات حيث تم توقيف عدد كبير منهم في الفترة الاخيرة. صيدا أون لاين