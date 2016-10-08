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بالصور.. السعودي تفقد مكان الحريق في محيط معمل النفايات في صيدا أرسل الخبر



وخلال تفقده مكان الحريق واشرافه على عمليات الاطفاء بحضور المدير التنفيذي لشركة IBC المشغلة للمعمل المهندس نبيل زنتوت والمحامي حسن شمس الدين اشار السعودي الى ان "النيران اشتعلت في كمية من قناني المياه البلاستيكية المستهلكة والتي يتم تكديسها عند حدود المعمل لجهة الحاجز البحري بهدف توضيبها لإعادة تدويرها ".

واضاف السعودي " ولأن البلاستيك مادة سريعة وشديدة الاشتعال سرعان ما اتسع الحريق وكبر ، لكننا نستطيع القول انه لم يؤثر على المعمل نهائيا لأنه بعيد عنه وبقي المعمل يشتغل بشكل طبيعي .. وقد تمت السيطرة على الحريق وما يجري حاليا هو عملية تبريد للمواد المحترقة والتي سيتم ردمها مؤقتا للتأكد من اخماد الحريق كليا".

وردا على سؤال حول ما اذا تم معرفة اسباب اندلاع هذا الحريق قال السعودي " التركيز حاليا هو على اخماد الحريق والتأكد من عدم تجدده .. ومن المبكر جدا الحديث عن الأسباب.. وعندما تنتهي التحقيقات فلكل حادث حديث ".

وتوجه السعودي بالشكر والتقدير لفرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني التي قدمت من مراكزه في صيدا وعنقون وعدلون والصرفند وكذلك فوج اطفاء صيدا على جهودهم المضنية من اجل تطويق واخماد الحريق .







اكد رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ان الحريق الذي اندلع في محيط منشآت معمل النفايات المنزلية الصلبة في سينيق – جنوبي المدينة قد تمت السيطرة عليه وانه لم يؤثر على سير تشغيل المعمل الذي بقي يعمل كالمعتاد.وخلال تفقده مكان الحريق واشرافه على عمليات الاطفاء بحضور المدير التنفيذي لشركة IBC المشغلة للمعمل المهندس نبيل زنتوت والمحامي حسن شمس الدين اشار السعودي الى ان "النيران اشتعلت في كمية من قناني المياه البلاستيكية المستهلكة والتي يتم تكديسها عند حدود المعمل لجهة الحاجز البحري بهدف توضيبها لإعادة تدويرها ".واضاف السعودي " ولأن البلاستيك مادة سريعة وشديدة الاشتعال سرعان ما اتسع الحريق وكبر ، لكننا نستطيع القول انه لم يؤثر على المعمل نهائيا لأنه بعيد عنه وبقي المعمل يشتغل بشكل طبيعي .. وقد تمت السيطرة على الحريق وما يجري حاليا هو عملية تبريد للمواد المحترقة والتي سيتم ردمها مؤقتا للتأكد من اخماد الحريق كليا".وردا على سؤال حول ما اذا تم معرفة اسباب اندلاع هذا الحريق قال السعودي " التركيز حاليا هو على اخماد الحريق والتأكد من عدم تجدده .. ومن المبكر جدا الحديث عن الأسباب.. وعندما تنتهي التحقيقات فلكل حادث حديث ".وتوجه السعودي بالشكر والتقدير لفرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني التي قدمت من مراكزه في صيدا وعنقون وعدلون والصرفند وكذلك فوج اطفاء صيدا على جهودهم المضنية من اجل تطويق واخماد الحريق . صيدا أون لاين Saida Online