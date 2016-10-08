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بالصور... افتتاح UPLAND SPORT ACADEMY برعاية رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أرسل الخبر





استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، فكلمة ترحيب من المهندس هشام حشيشو ثم تحدث صاحب المشروع رئيس قسم الميكانيك في جامعة بيروت العربية الدكتور علي حمود مؤكدا انه تم انشاء هذا الملعب بناء على ارشادات المهندس محمد السعودي بهدف تنمية المهارات الرياضية في بيئة امنة وصحية وعلمية.



وشكر الدكتور علي حمود كل من يسعى للانماء الرياضي في مدينة صيدا واشار الى ان هذا المشروع ضمن الخطط الانمائية لبلدية صيدا وبرعاية رئيس البلدية المهندس محمد السعودي ونائبي وفعاليات المدينة واضعا هذا المشروع في تصرف بلدية صيدا وهو جزء من مجمع رياضي كبير متكامل.



من جهته قال ممثل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد البابا ان البلدية مستمرة في انجازاتها ومبادراتها التي تهدف الى خدمة جميع المواطنين مؤكدا ان مدينة صيدا لن تكون فقط المدينة الاولى بيئيا انما اجمل مدينة في لبنان ان شاء الله.



والقى الدكتور أحمد عبد النبي كلمة هنأ فيها الدكتور علي حمود بإفتتاح باكورة مشاريعه الرياضية في مدينة صيدا التي يحبها.



وسلم المهندس عبدالله المصري والدكتور احمد عبد النبي درع عربون محبة و تقدير للدكتور علي حمود.



بعد ذلك قص الجميع شريط التدشين ثم قاموا بجولة في أرجاء الملعب، وفي الختام أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة .



اشارة الى ان UPLAND SPORT ACADEMY يقع خلف سراي صيدا الحكومي بالقرب من الجامعة اللبنانية ويضم ملعب كرة قدم مجهز بمواصفات الفيفا وكافيتريا .











































































































































شهدت مدينة صيدا حدثا رياضيا مميزا تمثل بإفتتاح UPLAND SPORT ACADEMY برعاية رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ممثلا بالمهندس محمد البابا وبحضور ممثل النائب بهية الحريري الاستاذ نزار الرواس، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود، وممثل تيار المستقبل السيد رمزي مرجان، امين سر النشاط التربوي في التنظيم الشعبي الناصري الاستاذ توفيق الزعتري، نائب رئيس جمعية تجار صيدا المهندس محمد القطب، مسؤول النشاط الرياضي في الجامعة اللبنانية الاستاذ عدنان البلولي ممثلا الدكتور محمد الحجار عميد المعهد الجامعي للتكنولوجيا، رئيس جمعية شباب الشرحبيل المهندس احمد حجازي، الاستاذ أحمد نحولي، مدير نادي الأهلي صيدا محي الدين جمال ، رؤساء عدد من الاندية الرياضية ، عدد من الاعلاميين، اساتذة، خريجين وطلاب من جامعة بيروت العربية، وحكام ولاعبين رياضيين وحشد من الشخصيات.استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، فكلمة ترحيب من المهندس هشام حشيشو ثم تحدث صاحب المشروع رئيس قسم الميكانيك في جامعة بيروت العربية الدكتور علي حمود مؤكدا انه تم انشاء هذا الملعب بناء على ارشادات المهندس محمد السعودي بهدف تنمية المهارات الرياضية في بيئة امنة وصحية وعلمية.وشكر الدكتور علي حمود كل من يسعى للانماء الرياضي في مدينة صيدا واشار الى ان هذا المشروع ضمن الخطط الانمائية لبلدية صيدا وبرعاية رئيس البلدية المهندس محمد السعودي ونائبي وفعاليات المدينة واضعا هذا المشروع في تصرف بلدية صيدا وهو جزء من مجمع رياضي كبير متكامل.من جهته قال ممثل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد البابا ان البلدية مستمرة في انجازاتها ومبادراتها التي تهدف الى خدمة جميع المواطنين مؤكدا ان مدينة صيدا لن تكون فقط المدينة الاولى بيئيا انما اجمل مدينة في لبنان ان شاء الله.والقى الدكتور أحمد عبد النبي كلمة هنأ فيها الدكتور علي حمود بإفتتاح باكورة مشاريعه الرياضية في مدينة صيدا التي يحبها.وسلم المهندس عبدالله المصري والدكتور احمد عبد النبي درع عربون محبة و تقدير للدكتور علي حمود.بعد ذلك قص الجميع شريط التدشين ثم قاموا بجولة في أرجاء الملعب، وفي الختام أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة .اشارة الى ان UPLAND SPORT ACADEMY يقع خلف سراي صيدا الحكومي بالقرب من الجامعة اللبنانية ويضم ملعب كرة قدم مجهز بمواصفات الفيفا وكافيتريا . صيدا أون لاين Saida Online