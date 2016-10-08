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فيديو مرعب يرصد "شبحاً" وهو يقطع الطريق! أرسل الخبر



وتظهر شاحنة كبيرة وهي تسير على أحد الطرقات الريفية في روسيا، قبل أن تنحرف بمسار دائري وكأنها تحاول تجنب شيء أو شخص ما.

ويظهر فجأة من خلف الشاحنة رجل يرتدي قبعة سوداء يعبر الشارع بهدوء وكأن شيئاً لم يحدث، قبل أن تتوقف الشاحنة على جانب الطريق، ويترجل منها السائق لمعرفة ما الذي وقف في طريقه، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

واختلفت آراء المشاهدين حول هذا المشهد الغريب، وأشار البعض إلى وجود أشباح، في حين اعتبر آخرون أنها محاولة انتحار فاشلة، وآخرون شككوا في مصداقية الفيديو.



أثار فيديو جرى تداوله في روسيا الجدل إذ يُظهر شاحنة كبيرة وهي تتجنب صدم شبح على هيئة رجل وهو يعبر الشارع.وتظهر شاحنة كبيرة وهي تسير على أحد الطرقات الريفية في روسيا، قبل أن تنحرف بمسار دائري وكأنها تحاول تجنب شيء أو شخص ما.ويظهر فجأة من خلف الشاحنة رجل يرتدي قبعة سوداء يعبر الشارع بهدوء وكأن شيئاً لم يحدث، قبل أن تتوقف الشاحنة على جانب الطريق، ويترجل منها السائق لمعرفة ما الذي وقف في طريقه، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.واختلفت آراء المشاهدين حول هذا المشهد الغريب، وأشار البعض إلى وجود أشباح، في حين اعتبر آخرون أنها محاولة انتحار فاشلة، وآخرون شككوا في مصداقية الفيديو. وكالات Saida Online