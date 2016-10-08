الصفحة الرئيسية / غرائب و عجائب / تركي يتخلف عن موعد رحلته يجبر الطائرة على العودة بطريقته الخاصة

تركي يتخلف عن موعد رحلته يجبر الطائرة على العودة بطريقته الخاصة أرسل الخبر



وأقلعت الطائرة عند الساعة 10:15 صباحا من مطار مدينة أغدر شرق تركيا باتجاه مطار أتاتورك في مدينة اسطنبول.

وأجبر الإنذار الكاذب الذي أبلغ به الراكب، طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية التي حملت رحلتها رقم TK 2719 على العودة إلى مطار مدينة أغدر على الفور.

ووفقاً لصحيفة "حرييت" التركية، فإن المسافر قام بالاتصال بالشرطة بعد أن غضب بسبب تأخره عن موعد طائرته، حيث أخبرهم بوجود قنبلة قائلا: "هناك قنبلة على متن الطائرة المتوجهة إلى اسطنبول"، ما دفع الشرطة لإبلاغ الجهات المعنية.

وفور هبوطها، خضعت الطائرة لعملية تفتيش واسعة استمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، قبل أن تعود وتقلع مجددا باتجاه مدينة اسطنبول.

وأعلنت السلطات التركية فيما بعد تمكنها من إلقاء القبض على الشخص، واسمه تامر. في حادثة غريبة، قام مسافر تركي تأخر عن موعد طائرته بالاتصال بقسم الشرطة في المطار للإبلاغ عن وجود قنبلة على متن الطائرة التي كان من المفروض أن يستقلها، السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول.وأقلعت الطائرة عند الساعة 10:15 صباحا من مطار مدينة أغدر شرق تركيا باتجاه مطار أتاتورك في مدينة اسطنبول.وأجبر الإنذار الكاذب الذي أبلغ به الراكب، طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية التي حملت رحلتها رقم TK 2719 على العودة إلى مطار مدينة أغدر على الفور.ووفقاً لصحيفة "حرييت" التركية، فإن المسافر قام بالاتصال بالشرطة بعد أن غضب بسبب تأخره عن موعد طائرته، حيث أخبرهم بوجود قنبلة قائلا: "هناك قنبلة على متن الطائرة المتوجهة إلى اسطنبول"، ما دفع الشرطة لإبلاغ الجهات المعنية.وفور هبوطها، خضعت الطائرة لعملية تفتيش واسعة استمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، قبل أن تعود وتقلع مجددا باتجاه مدينة اسطنبول.وأعلنت السلطات التركية فيما بعد تمكنها من إلقاء القبض على الشخص، واسمه تامر. صحيفة "حرييت" التركية Saida Online