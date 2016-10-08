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من هو عضو بلدية صيدا الذي اطلق هاشتاغ :" ‏معمل فرز النفايات لن توقفه حرائق ولا محارق #لا_تلعبوا_بالنار"؟! أرسل الخبر



وفي اتصال مع موقع صيدا اون لاين قال الاستاذ كامل كزبر :" مع تكرار ظاهرة حرق معامل فرز النفايات في عدد من المناطق اللبنانية نضع علامة استفهام كبيرة على الحريق الذي حصل اليوم ونحن ننتظر التحقيقات لمعرفة ملابساته وكشف الحقيقة."

وتابع كزبر بالقول:" لن يستطيع احد ان يوقف عمل هذا المعمل الذي بفضله تميزت مدينة صيدا عن باقي المناطق في مشكلة النفايات التي يغرق بها لبنان حتى الان".

وختم كزبر بالقول:" صيدا اقوى من النار وستكون بردا وسلاما على اهلها وقاطنيها بإذن الله." في خطوة لافتة اطلق عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا الاستاذ كامل كزبر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ تحت عنوان :" ‏معمل فرز النفايات لن توقفه حرائق ولا محارق #لا_تلعبوا_بالنار" في اشارة ضمنية منه الى امكانية ان يكون الحريق في محيط معمل فرز النفايات المنزلية الصلبة عند مدخل صيدا الجنوبي مفتعلا.وفي اتصال مع موقع صيدا اون لاين قال الاستاذ كامل كزبر :" مع تكرار ظاهرة حرق معامل فرز النفايات في عدد من المناطق اللبنانية نضع علامة استفهام كبيرة على الحريق الذي حصل اليوم ونحن ننتظر التحقيقات لمعرفة ملابساته وكشف الحقيقة."وتابع كزبر بالقول:" لن يستطيع احد ان يوقف عمل هذا المعمل الذي بفضله تميزت مدينة صيدا عن باقي المناطق في مشكلة النفايات التي يغرق بها لبنان حتى الان".وختم كزبر بالقول:" صيدا اقوى من النار وستكون بردا وسلاما على اهلها وقاطنيها بإذن الله." خاص صيدا اون لاين Saida Online