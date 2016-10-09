الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / تفاصيل "استهداف" منسقيّة "المستقبل" في البقاع

تفاصيل "استهداف" منسقيّة "المستقبل" في البقاع أرسل الخبر



لاحقاً، أصدرت منسقية البقاع الغربي وراشيا في "تيار المستقبل"، بيانا جاء فيه:

"اخترقت رصاصة واحدة، مساء اليوم، زجاج إحدى القاعات، في مركز منسقية البقاع الغربي وراشيا، في جب جنين، حيث كان يعقد اجتماع لمجلس المنسقية، بمشاركة النائب جمال الجراح.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية، وعاينت المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث".

بعدما افادت وسائل الاعلام عن تعرض منسقية "المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا، في جب جنين لاطلاق نار خلال الاجتماع الذي كان يحضره النائب جمال الجراح، ذكرت مصادر انه "بعد كشف القوى الامنية على المكان، تبيّن ان رصاصة واحدة قد تكون طائشة خرقت زجاج المركز، اي انها لم تكن تستهدف اي من الموجودين"، مؤكدة ان "احداً لم يصب بأذى".لاحقاً، أصدرت منسقية البقاع الغربي وراشيا في "تيار المستقبل"، بيانا جاء فيه:"اخترقت رصاصة واحدة، مساء اليوم، زجاج إحدى القاعات، في مركز منسقية البقاع الغربي وراشيا، في جب جنين، حيث كان يعقد اجتماع لمجلس المنسقية، بمشاركة النائب جمال الجراح.وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية، وعاينت المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث". ليبانون دايبات Saida Online