الصفحة الرئيسية / أخبار دولية / انسحاب بعض أعضاء مجلس الأمن خلال كلمة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة والأخير يعلق!

انسحاب بعض أعضاء مجلس الأمن خلال كلمة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة والأخير يعلق! أرسل الخبر



مجلس الأمن يفشل في تبني قرارين حول سوريا

وقال بشار الجعفري إن "كلمة الحق تفقد ممثلي القوى الاستعمارية داخل هذا المجلس صوابهم، لذلك نراهم يفرون عند سماعها".

وأضاف المندوب السوري ساخرا من الذين خرجوا من القاعة: "بعد انسحاب بعض الزملاء من هذه القاعة، اشكرهم لأنهم أعطوني صفة العضو الدائم (في مجلس الأمن) بدلا عنهم!".



غادر بعض أعضاء مجلس الأمن قاعة الجلسة خلال إلقاء مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري كلمته. وقد علق الجعفري على ذلك بالقول إنهم يفرون من كلمة الحق.مجلس الأمن يفشل في تبني قرارين حول سورياوقال بشار الجعفري إن "كلمة الحق تفقد ممثلي القوى الاستعمارية داخل هذا المجلس صوابهم، لذلك نراهم يفرون عند سماعها".وأضاف المندوب السوري ساخرا من الذين خرجوا من القاعة: "بعد انسحاب بعض الزملاء من هذه القاعة، اشكرهم لأنهم أعطوني صفة العضو الدائم (في مجلس الأمن) بدلا عنهم!". RT Saida Online