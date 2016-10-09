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فيديو ينشر للمرة الأولى.. لحظة استهداف مجلس العزاء بغارة جوية!! أرسل الخبر



ويظهر التسجيل الذي صوره كما يبدو أحد شهود العيان عمود دخان أسود يرتفع فوق المجلس المستهدف بالقصف، ويخرج من المجلس أحد المواطنين المصابين، ولكن بعد لحظات يتعرض المبنى الذي فيه مجلس العزاء لضربة جوية ثانية .



نشر نشطاء مقطع فيديو يظهر تعرض مجلس عزاء في صنعاء لغارات جوية، أدت إلى مقتل العشرات، ونسبت للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.ويظهر التسجيل الذي صوره كما يبدو أحد شهود العيان عمود دخان أسود يرتفع فوق المجلس المستهدف بالقصف، ويخرج من المجلس أحد المواطنين المصابين، ولكن بعد لحظات يتعرض المبنى الذي فيه مجلس العزاء لضربة جوية ثانية . وكالات