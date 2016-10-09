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بالتفاصيل.. هكذا تمكن من سرقة "dunkin donuts" في جل الديب أرسل الخبر



ومع انتشار عمليات السرقة، والكثير من الافعال الجرمية، كانت العين في الليلة الماضية على محال " dunkin donuts " في منطقة جل الديب، حيث تمت سرقة "غلّة" النهار من الصندوق تحت تهديد السلاح.

وفي التفاصيل، فقد أقدم شاب مقنّع مجهول الهوية في منتصف الليلة الفائتة، كان قد ترجّل من سيارته نوع جيب BMW )X5)، والتي ركنها على بعد أمتار قليلة من المحل، على مراقبة المكان بدقة ذهابا وإيابا.



وبعد أن تأكد السارق أن لا زبائن في المكان، ولا موظفين سوى الشاب المحاسب وعامل النظافة، دخل الى " dunkin donuts " بهدوء، حتى خُيّل للمحاسب وهو في طور مغادرة عمله أنه أحد الزبائن، فتوجه الأخير الى الصندوق، ليفاجأ بالسارق مقنعا، ويشهر سلاحه مهددا، ومطالبا "بغلة اليوم" في الصندوق.



أخذ السارق ما في الصندوق من أموال تحت التهديد والترهيب، وغادر مسرعا بعد أن حاول كل من عامل النظافة والمحاسب الإستغاثة بوجود سارق، والذي ما إن دخل في طريق فرعية حتى خلع قناعه وتمهل في خطواته، وكأنه أحد المارة، الى أن وصل الى سيارته وغادر المكان مسرعا.



وعلى الأثر، قدمت دورية لقوى الامن الداخلي من فصيلة انطلياس، وعاينت مكان الجريمة، والكاميرات الموجودة في المحلة، ثم باشرت بالتحقيقات لمعرفة هوية السارق، واتخاذ الإجراءات الامنية والقانونية اللازمة .

ما سنعرضه من وقائع عملية سرقة نفذت باحتراف وسهولة، ليس مشهدا من مشاهد أفلام هوليوود، بل هو حقيقة حصلت هنا في لبنان وفي جل الديب تحديدا.ومع انتشار عمليات السرقة، والكثير من الافعال الجرمية، كانت العين في الليلة الماضية على محال " dunkin donuts " في منطقة جل الديب، حيث تمت سرقة "غلّة" النهار من الصندوق تحت تهديد السلاح.وفي التفاصيل، فقد أقدم شاب مقنّع مجهول الهوية في منتصف الليلة الفائتة، كان قد ترجّل من سيارته نوع جيب BMW )X5)، والتي ركنها على بعد أمتار قليلة من المحل، على مراقبة المكان بدقة ذهابا وإيابا.وبعد أن تأكد السارق أن لا زبائن في المكان، ولا موظفين سوى الشاب المحاسب وعامل النظافة، دخل الى " dunkin donuts " بهدوء، حتى خُيّل للمحاسب وهو في طور مغادرة عمله أنه أحد الزبائن، فتوجه الأخير الى الصندوق، ليفاجأ بالسارق مقنعا، ويشهر سلاحه مهددا، ومطالبا "بغلة اليوم" في الصندوق.أخذ السارق ما في الصندوق من أموال تحت التهديد والترهيب، وغادر مسرعا بعد أن حاول كل من عامل النظافة والمحاسب الإستغاثة بوجود سارق، والذي ما إن دخل في طريق فرعية حتى خلع قناعه وتمهل في خطواته، وكأنه أحد المارة، الى أن وصل الى سيارته وغادر المكان مسرعا.وعلى الأثر، قدمت دورية لقوى الامن الداخلي من فصيلة انطلياس، وعاينت مكان الجريمة، والكاميرات الموجودة في المحلة، ثم باشرت بالتحقيقات لمعرفة هوية السارق، واتخاذ الإجراءات الامنية والقانونية اللازمة . ليبانون دايبات Saida Online