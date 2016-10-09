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الأمن العام يحذّر.. فماذا جرى في بيروت ليل أمس؟ أرسل الخبر



"في إطار ملاحقة المخلين بالأمن، ومخالفي نظام الإقامة في لبنان، أوقفت المديرية العامة للأمن العام يوم أمس في الثامن من الحالي، ثلاثين شخصا في منطقة بيروت. يتم التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص، لمعرفة ظروف وجودهم على الأراضي اللبنانية من دون مستندات رسمية تسمح لهم بالاقامة الشرعية.

تذكر المديرية العامة للأمن العام، أنها لن تتهاون بملاحقة أي شخص يخالف نظام الإقامة في لبنان، أو يسهم في الإخلال بالأمن تحت أي ظرف من الظروف".

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:"في إطار ملاحقة المخلين بالأمن، ومخالفي نظام الإقامة في لبنان، أوقفت المديرية العامة للأمن العام يوم أمس في الثامن من الحالي، ثلاثين شخصا في منطقة بيروت. يتم التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص، لمعرفة ظروف وجودهم على الأراضي اللبنانية من دون مستندات رسمية تسمح لهم بالاقامة الشرعية.تذكر المديرية العامة للأمن العام، أنها لن تتهاون بملاحقة أي شخص يخالف نظام الإقامة في لبنان، أو يسهم في الإخلال بالأمن تحت أي ظرف من الظروف". Saida Online